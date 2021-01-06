YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

06 Ocak 2021 Çarşamba, 13:28

YARIN yayınlanacak 1612’inci sayımızın kapağında; beş kitaplık nehir anlatısı İçsel Kentler’le, edebiyat dünyasının özgün ve aykırı figürlerinden Anaïs Nin yer alıyor. Bir kadın olarak hem aşka ve birlikteliğe bakışını hem de yazmaktan kaçınılan sorunları işlediği, her kadının kendini izleyebileceği bir ayna niteliğindeki anlatılarında Anaïs Nin; kadının tamamlanmamış bir varlık olduğu fikrini, parçalara ayırdığı kadın bedenlerine yerleştirerek yaşatıyor. Beyza Ertem’in yazısı...

Bu hafta üçüncü sayfamızda ‘Yazarın cehennemi’ başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor. Gabriel Garcia Marquez’in “Bana öyle geliyor ki, bir yazarı cennet ya da cehennemde yaşama ikilemiyle yüz yüze getirirseniz, cehennemi seçer... Orada daha çok edebî malzeme bulur.” sözünü anımsatan Andaç; yazarın cennetinin kalemiyle baş başa kaldığı an olduğunu imliyor.

M. Sadık Aslankara, ‘Dilde, yazında ustalık-çıraklık…’ başlıklı yazısında Necati Tosuner, Stefan Zweig ve Mediha Ünver’i merceğe alıyor.

Arife Kalender; Çağdaş Şiirimizde en sık kullanılan imgeleri (dağ, ağaç, deniz, rüzgâr, göz…) araştırarak, Tevfik Fikret’ten günümüze dizeler arasında yaptığı yolculuğun ilk durağı “dağ” ile sizlerle buluşuyor. Yazarın sayfaların izin verdiği ölçüde, aralıklarla yayınlanacak beş yazısında, her temada amaçladığı şiirimizin toplu fotoğrafını sunmak.

Hakan Cem; şair ve yazar Sina Akyol ile nabzı yaşamın merkezinde atan düzyazılarını bir araya getirdiği seçki Zamana Bırakılmış Yazılar’ı konuşuyor.

Çağdaş Bayraktar; Erhan Karaesmen’in ‘Uçsuz Bucaksız Bir Dünyada Gezinirken’ isimli yeni incelemesi çerçevesinde Beethoven’a bütünleşik bakışını değerlendiriyor.

Büşra Uyar; Hakan Bıçakçı’nın, normal anormalliklerle dolu yeni bir dünyanın kapısını araladığı, 2020 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne değer görülen kitabı Normal Nefes Almaya Devam Edin’i inceliyor.

Bu haftadan itibaren Cumhuriyet Kitap ailesine katılan İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Neydim, ‘Çocuk, Edebiyat, Hayat’ köşesiyle ayda bir okurlarımızla buluşacak. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyoruz. Yazarımız ‘Çocuk edebiyatı damgalanır mı?’ başlıklı ilk yazısında; bazı pedagoglar, psikologlar, eğitimbilimcilerin kendilerini edebiyatın denetçisi ilan edip birtakım kuruluşlar aracılığıyla da kitapları denetlemelerinin ve “çocuğa yararlı” damgası vurmalarının doğuracağı olumsuz sonuçlara dikkat çekiyor.

Y. Bekir Yurdakul ve Günnur Aksakal Baykan; İrem Uşar’ın, koronavirüsün sokakta ve bedenimizdeki yolculuğunu bir çocuğun gözünden öyküleştirdiği ‘Ali, Cavid’e Karşı’ kitabını inceliyorlar.

Emek Yurdakul, Güncel köşesinde çocuk kitaplarına ilişkin dört yeni yetkin örneği değerlendiriyor.

Adnan Saraçoğlu; Shaun Tan’ın Şakıyan Kemikler kitabını değerlendiriyor. Kitap, melez türde disiplinler ve sanatlar arası küçük bir ansiklopedi. Borges’in, gauchoları dönüşüme uğratması gibi, Shaun Tan da vaktiyle Grimm kardeşlerin yaptığını yaparak Germen masallarını heykellerle dönüştürüyor.

Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimizde yine dopdolu...

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İyi okumalar...



