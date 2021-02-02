YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

02 Şubat 2021 Salı, 23:48

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1615’inci sayısının kapağında; yeni bir memlekete ve kuşağa on iki yıldan sonra yazdığı yeni romanı; Her Zerre Kara ile Özen Yula yer alıyor. Yula, milliyetçi rapçisinden muhafazakâr baristasına, dilencisinden yaşam koçuna, sabah programları starından sözlük yazarlarına kadar farklı insanların birbirine bağlanan maceralarını usta bir kurguda ve edebi bir dille bileştiriyor. Hırsları, açgözlülükleri, tamahkârlıkları ve bastırılmış hınçları eşliğinde memleketimden insan manzaraları ve uçlarda yaşanan duygu durumlarıyla yüzleştiriyor. Gamze Akdemir’in söyleşisi…

- Üçüncü sayfamızda; Okuma Penceresi köşesinde, anlatıcının deneyimleriyle ulaşacağı ses arayışını işlediği, bir anlatı formu/biçimine ulaşmada başka yazarların yadsınamaz esinleyiciliğini de imlediği, ‘Ben Bir Başkasıdır’ başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara; Kitaplar Adası köşesinde, Mucize Özünal’ın Semender Söylencesi, D.H.Lawrence’ın Tilki ve Murat Çelik’in Eve Dönmeyen Hayvan kitaplarını inceliyor.

- Gönül Pultar; usta Halkbilimci İlhan Başgöz etrafında Prof. Serpil Aygün Cengiz’in kaleme aldığı iki yayını değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Kulaktan Kulağa köşesinde, Vladimir Tumanov’un Asılı Dağ’ın Kâhini’ni inceliyor.

- Emek Yurdakul, Güncel köşesinde dört yetkin çocuk kitabını tanıtıyor.

- Arife Kalender; Çağdaş Şiirimizde Sık Kullanılan İmgeler’ başlıklı dizisinin ikinci bölümünde, şiirin özünden bir hareket olarak aşk imgesini merceğe alıyor.

- Bahar Öztürk; Gültekin Karakuş’un Devir Saati’ni inceliyor.

- Cihan Erken; Merve Erbilgiç ile resimlediği, Esra Ercan Bilgiç’in kaleme aldığı, Ekin adında küçük bir kızın gökyüzünün rengini değiştirme çabasıyla, bazı kuşların uçma hikâyesini anlatan Bazı Kuşlar Uçtu’yu konuşuyor.

- Nurduran Duman; bir gün salt insan olarak varlığı kutlamayı vaat eden bir şair olarak imlediği, Hintli Rati Saxena’nın; çocukluk, kadınlık, şairlik, doğa, felsefe, çırılçıplak gerçeklikle, Hindistan’la ve dünyanın ortak kederi sevinciyle yüklü şiirlerinden oluşan Değişiyor Zaman’ını tanıtıyor.

- Alihan Irmakkesen; Haydar Ergülen’in eş zamanlı yayımlanan ve bir şairin denemelerinden bir denemecinin denemelerine yol alışı niteliğindeki iki kitabı; Nişanlılar için Şarkılı Alfabe ve Çerçöp - Öteberi Denemeleri’ni değerlendiriyor.

- Damla Karakuş; Sadık Usta ile bilim insanı ve şair Hayyam’ın biyografisine derin bir bakış sunduğu Şair ve Matematikçi Ömer Hayyam kitabını ve yüzyıllar öncesinden günümüze kadar süren etkisini konuşuyor.

- Mehmet Tomanbay’ın; iktisat tarihiyle iktisadi düşünceler tarihini bir araya getirmesinin ötesinde bu alanlarla siyasal düşünceler tarihi arasında da bağ kuran öncü bir çalışma niteliğindeki kitabı İktisat Okulları ve Ünlü İktisatçılar da sayfalarımızda.

- Songül Sallan Gül, Saniye Dedeoğlu, Özlem Kahya Nizam’ın yayına hazırladıkları inceleme Türkiye’de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum - Geri Dönüş mü Birlikte Yaşam mı? da tanıttığımız yetkin kitaplar arasında.

- Z. Doğan Koreli; Türker Ayyıldız’ın, on iki öyküden oluşan ve sıradan insanın, kenar mahallelerin kırgınlıklarını, çilelerini, yüklerini anlattığı kitabı Vapurlara Küsmek’i tanıtıyor.

- Vitrindekiler köşemiz yetkin bir okuma rehberi sunmayı sürdürüyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde yeni bir düşün trafiği daha sizleri bekliyor.

İyi okumalar…

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