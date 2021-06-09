YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

09 Haziran 2021 Çarşamba, 00:07

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1634’üncü sayısının kapağında; Nazilerin Dresden’de esir aldığı, sağ kalmayı başardığı İkinci Dünya Savaşı cehenneminin anılarını yetkin dille romanlaştırmış, yapıtlarında çevre kirliliği, robotlaşma ve hatta “kullanışlı din” elinde yok olmaya sürüklenen dünyaya işaret etmiş savaş karşıtı bir usta Kurt Vonnegut yer alıyor. Can Yayınları’nca üç yetkin çeviriyle yeniden yayımlanan üç romanı ile Mezbaha Beş (Çev. Hamdi Koç), Kedi Beşiği (Çev. Cem Akaş), Şampiyonların Kahvaltısı (Çev. Mahir Ünsal Eriş) ile insanlığa ölümsüz çağrısını yineliyor Vonnegut: ‘Kör cahil optimistleri lider konumuna getirmekten vazgeçin!’ Nursun Erel’in yazısı…

- Üçüncü sayfamızda çalışma yol haritasının adımlarını paylaştığı’ Başlama noktası yaratmak’ başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, ‘Edebiyat; bulmakla aramak arasında’ başlıklı yazısında; okur-yazar için edebiyatın arayış eylemi olduğunu, bulunacak “şey”in değil, arayışın öne geçtiği bir serüven olduğunu imliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Kulaktan Kulağa köşesinde, Mehmet Erkan’ın insanlığın barış içinde kardeşçe yaşama, sağlıklı üretim ve hakça paylaşma umudunu yineleyen Kaju Adası Kardeşliği’ni (Elma Çocuk Yayınları) merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel köşesinde haftanın dört yeni yetkin çocuk kitabı tanıtılıyor

- Derya Çakır, Halit Ziya Uşaklıgil’in, 1915’te çıktığı seksen dört günlük seyahatinde, Viyana, Peşte, Münih, Nürnberg, Leipzig, Berlin, Hannover, Frankfurt, Heidelberg ile Bremen’deki izlenimlerini mektup-günlük karışımı metinlerle kaydettiği, Tanin gazetesinde yayımlanan ve Almanya Mektupları (Yapı Kredi Yayınları) ismiyle kitaplaşan yapıtını inceliyor.

- Cuma Karataş, Aytekin Karaçoban ile Toplu Şiirleri Çalkantılı Deniz’i (Klaros Yayınları) konuşuyor. Çalkantılı Deniz, Karaçoban’ın, ilk altı kitabındaki şiirlerini içeriyor. Son iki şiir kitabı ise toplu şiirlerinin ikinci cildinde yer alacak.

- Ege Yatır, Mehmet Rifat’ın dünya edebiyatının önemli isimlerinin eserlerini çözümlediği, metinlerdeki anlamların derinlerine ilerlemeyi hedeflediği, metnin görüntüsüne değil sesine yönelmeye çalıştığı Metnin Sesi’ni (Yapı Kredi Yayınları) değerlendiriyor.

- Gülçin Aras, Julia Quinn ile ilk ayında en çok izlenen (82 milyon kişi) Netflix dizilerinden biri olan Bridgerton serisini (Epsilon Yayınevi) konuşuyor.

- Emrah Kolukısa, Yekta Kopan ile gerçekle gerçek ötesinin sınır çizgisinde yürürken dengesini bulmaya çalışan çocukları merkeze aldığı yeni öykü seçkisi Bana Kuşlar Söyledi’yi (Can Yayınları) konuşuyor.

- Çağatay Yaşmut, Michael Connely’nin soluk kesen polisiyesi Gece Vardiyası’nı (Nemesis Kitap) inceliyor.

- Cafer Şefik Koldaş, Mehmet Mez’in 1960’lı yıllarının sonlarından 1980’li yıllara uzanmadan önceki dönemde yaşananları konu ettiği romanı Sempatizan’ı (Dark İstanbul Yayınları) inceliyor.

- Zeynep Tandoğan, Ömür İklim Demir’in, Tayyareciliğin Cumhuriyet öncesi dönemine, pilotların uçma arzularına, tayyarelerin teknik özelliklerine, aynı zamanda Sultan Hamit ve de İttihat ve Terakki’nin harekâtlarına da tanık eden bir güncenin öyküsü Kum Tefrikaları’nı (Yapı Kredi Yayınları) merceğe alıyor.

- Alin Kayalar, Zeynep Kaçar ile kimliğinden koparılıp görülmez olan bir kadının tekrar var olma, kendini bulma, görme ve gösterme çabasına tanık ettiği romanı Yalnız’ı (Doğan Kitap) konuşuyor.

- Vitrindekiler yepyeni birer seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüveni sürüyor.

Düzeltme: Geçen sayımızın kapağında yer alan, Tan Doğan imzalı E. M. Cioran incelemesinin üst başlığında, Doğumunun 110. Yılında yerine Doğumunun 100. Yılında yazılmıştır. Editoryal bu hatayı düzeltir, özür dileriz.

İyi okumalar

Editörden...

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