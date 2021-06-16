YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

16 Haziran 2021 Çarşamba, 00:07

- Cumhuriyet Kitap Dergi’mizin YARIN yayınlanacak 1635. sayısının kapağında; usta işi yeni yapıtı Sevdakeş (YKY) ile Türk Sineması’nın skandalsız jönü, ömrünü adadığı Türk Şiiri’nde ise kendi patikasını açmış, basit değil yalın şiirlerin, “kimseye benzemeyen şiirlerin” şairi Nihat Ziyalan yer alıyor. Özdemir İnce’nin yazısı…

- Üçüncü sayfamızda bu hafta, Ebru Çaloğlu’nun 14 klasik yapıtın doğuş öyküsünü, esin kaynağı olan olayları, arkabahçesinde yaşananları kaleme aldığı kitabı Arkabahçe’yi (Remzi Kitabevi) değerlendirdiği yazısıyla İclal Nur yer alıyor.

- Şükran Soner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) Kadınların feminist eylemlerinin bilimsel ve sanat çalışmalarının bileşiminden, kadın örgütlenmelerini de kapsayan, ulusal ve uluslararası arşivlerden seçmelerle araştırmacılardan oluşturulan kadroların çalışmaları ışığında hazırlanmış ve iki cilt olarak yayımlanan Osmanlı İstanbul’unda Kadın ve Cumhuriyet İstanbul’unda Kadın isimli çalışmaları inceliyor.

- Bedriye Korkankorkmaz, Henry Miller’in, Rimbaud Ya da Büyük İsyan (Kabalcı Yayınevi) ile Stefan Zweig’ın Yarının Tarihi’nde (Can Yayınları) yer alan “Arthur Rimbaud” denemesinden hareketle kaleme aldığı incelemesinde; Miller ve Zweig’ın, Rimbaud’nun kişiliği ile yaşam anlayışını ifade ediş biçimlerinin izini sürüyor. Üç dahinin içgüdülerine, duygularına, düşüncelerine, yaşamı ve sanatı algılayış biçimlerine ayrı ayrı tanıklık etme olanağı sunuyor.

- Z. Doğan Koreli, dünyaca ünlü Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın bir ömür verdiği çalışmalarının ürünü olan Sumerli Ludingirra’yı inceliyor. İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan Sumer, Akad, Hitit dillerinde yazılmış 74 bin çiviyazılı belge üzerinde 60 yıl çalışan Çığ kitapta, Sumerli öğretmen ve şair Ludingirra’nın ağzından Sumer kültürünü anlatıyor. Ludingirra, ismi bugüne ulaşan üç Sumer şairinden biri.

- Hatice Balcı, Feridun Andaç ile Kaplıcada Son Yaz üçlemesinin ilk halkası Sandım ki Göğün Cennet (Eksik Parça Yayınları) üzerine konuşuyor.

- Gamze Akdemir, Atillâ Dorsay ile kadının yerinin ve konumunun hâlâ en hararetli biçimde tartışıldığı günümüzde kültür ve sanat dünyamızdan seçkin 30 kadının özenle çizilmiş ayrıntılı portrelerinden oluşan kitabı Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım’ı (Remzi Kitabevi) konuşuyor.

- Nurdane Özdemir Sağkan, Behçet Çelik’in 11 öyküden oluşan, her yönden kuşatılmış kent insanının çıkmazlarını, sıkıntılarını, iç dünyalarını dile getiren kitabı Patikaların İyi Yanı’nı (İletişim Yayınları) inceliyor.

- Mustafa Yakut, Karabey Aydoğan ile “Enstitü Cenneti” olarak nitelenmiş Arifiye Köy Enstitüsü destanını, iç içe geçmiş yüzlerce olayı bir roman tadında bileştirerek anlattığı Uygarlığın Tuğlası Arifiye Köy Enstitüsü (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) kitabını konuşuyor.

- Kaan Egemen, Derya Bengi ve Erdir Zat’ın yayıma hazırladıkları 100. Yılında Türkiye’nin Popüler Kültür Haritası (YKY) üçlemesinin 1923-1950 yılları arasını konu alan ve Türkiye’deki hızlı değişimin ve dönüşümün nabzını tuttukları, yazılı ve görsel bir seçki eşliğinde, edebiyattan sinemaya, politikadan müziğe kadar pek çok alanda gelişmelerle madde madde değerlendirdikleri birinci cildini inceliyor.

- A. Şebnem Birkan, Özen Yula’nın İstanbul’un değişen toplumsal yapısını, yaşadığımız çağın gerçeklerini ve insanın anlam arayışını nasıl yitirdiğini güncel bir bakış açısı ve kendine özgü yenilikçi bir biçemle kaleme aldığı romanı Her Zerre Kara’yı değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Gerard van Gemert’in yaşama, başkalarına ilişkin yargılarımızın oluşum süreçleri, dayanakları üzerinde yeniden ve ciddi biçimde düşünmeye, tartışmaya çağıran kitabı Nefes Almadan’ı (Can Yayınları) merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul, Güncel köşesinde dört yeni yetkin çocuk kitabını tanıtıyor.

- Vitrindekiler yepyeni birer seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde de düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

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