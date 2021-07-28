YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1641. sayısının kapağında, öz yaşamından izler taşıyan, bugüne eleştirel yaklaşan, kimi ütopik duygular da yaratan öte yandan klasik şiir bilgisinden ayrılmayan, imgeler, hatırlamalar, kabul ve itirazlarıyla bütünlük içindeki şiirlerini okuyucularla paylaştığı 11. şiir kitabı Gidilmemiş Bir Yol (Sia Kitap) ile şiirde 50. yılını selamlayan usta şair Tuğrul Tanyol yer alıyor. Cenk Gündoğdu’nun söyleşisi ve Bâki Asiltürk’ün yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, Necdet Neydim, “Çocuk edebiyatında distopya ve ‘Bulut’” başlıklı yazısında, gerçek bir geleceği (geleceksizliği) anlatan Gudrun Pausewang’ın usta işi yapıtı ‘Die Wolke’ (Bulut) merkezinde, çocuk edebiyatında distopyayı merceğe alıyor ve yerli edebiyatın da bundan esinlenmesi ve yeni girişimlerde bulunmasını öneriyor.

- Zeynel Kıran, evrensel yazının başyapıtlarından, ‘karikatürize ve felsefi bir kült!’ olarak nitelediği, Cumhuriyet Kitapları’nca Server Tanilli’nin çevirisi, Turhan Selçuk’un çizimleri ile yayımlanan , Voltaire’in, küçük romanı (öykü ya da felsefe masalı) Candide ya da İyimserlik’i inceliyor.

- Adnan Binyazar, Işık Öğütçü’nün, babasının yazdığı mektupları derleyerek bir kaynak kitap olarak okuyuculara sunduğu Orhan Kemal - Eşe Dosta Selam / Mektuplar’ı (Everest Yayınları) irdeliyor.

- Nilüfer Altunkaya, Murat Gülsoy’un gerçekliğin sonsuzlukla çarpıştığı öykülerinden oluşan Belirsiz Bir Ânın Kıyısında’yı (Can Yayınları) değerlendiriyor.

- Mahmut Yıldırım, Akın Çokuğurluel ile sanal mutluluklarla, pırıltılı vaatlerle çevrelenmiş yaşantımızda, konuşmanın, anlamanın, anlaşılmanın yerini sorguladığı romanı Şimdi Reklamlar’ı (Notabene Yayınları) konuşuyor.

- Engin Turgut, Emel İrtem’in muzip, güleç, ironik, lirik şiirlerinden oluşan ‘Hu!’yu (Yitik Ülke Yayınları) inceliyor.

- Emek Yurdakul, Enid Blyton’ın beş kitaplık Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ilki, 1939’da basılan Tılsımlı Orman’ını (Redhouse Kidz) inceliyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar

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