YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

01 Eylül 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1645. sayısının kapağında usta Fransız yazar ve feminist filozof Simone de Beauvoir yer alıyor. Beauvoir’ın İkinci Cins’te ifade ettiği, “Özgür kadın doğmak üzeredir” sözüne atfen, “O şimdi doğmak üzere” diyen Julia Kristeva’nın yetkin incelemesine verdiği isimle imlediği gibi ‘Simone de Beauvoir Aramızda’ (Sel Yayınları-Kadın Kitaplığı dizisi)! Özgü Berksoy’un yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Ferit Edgü’nün, bir ölüyle (Orhan Duru) bir yaşayan (Ferit Edgü) arasında ileti, mektup, konuşma, düş ve bir dizi tanıklıkla kurgulanan şiirsel kroniklerden oluşan kitabı ‘Orhan Duru: Ölmeden Önce - Öldükten Sonra’yı (Raskol’un Baltası) incelediği yazısıyla Kemal Özmen yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Zamanını yaratan anlatıcı; Tarık Dursun K.” başlıklı yazısında; edebiyat, sinema ilişkisini önde tutan edebiyat dergileriyle soluk alan, okuyarak kurulabilen bir edebiyatın da tutkulu yazıcısı olan Tarık Dursun K.’nın bir kent anlatıcısı olduğunu irdeliyor.

- M. Sadık Aslankara, “Kim bu Afganlar?” başlıklı yazısında; Günümüz Afgan Öyküsü (Editör: Ömer Küçükmehmetoğlu / Çev. Afgan Halide Nadirî / Hece Yayınları), Modern İran ve Afgan Öyküleri Antolojisi (Çev. Mehmet Kanar, YKY) ve ‘Geçek’ (İbrahim Tığ / Artshop) yapıtları çevresinde, göç, sürgün, göçerlik-sürgünlük olgularını izini sürüyor.

- Evin İlyasoğlu, “Mutlaka okuyun. Okuduysanız da bilinç akımıyla yazılmışcasına, noktayı virgülü kaldırarak okuyun. Müzikte Schönberg’in geleneksel, tonal müzik cümlesine başkaldıran yapıtlarından Pierrot Lunaire’i dinleyin, ‘ay çarpmış” bir insanın ruh halindeki düzensiz cümleleri duyun’” cümleleriyle değerlendirdiği Ayfer Tunç’un romanı Osman’ı (Can Yayınları) satırlar arasında giderek arttığını imlediği iç müziğin çevresinde irdeliyor.

- Necdet Neydim, “Batı Sineması çocuk ve gençlik edebiyatını kaynak olarak kullanabilirken bizim sinemamızın bunu gerçekleştirememesi onun ilgisizliği mi yoksa buna neden edebiyatın yetersizliği mi? Üzerinde düşünmeye değer.” vargısıyla, sinemaya yansıya(maya)n çocuk ve gençlik edebiyatının izini nedenleriyle sürüyor.

- Göksel Aymaz, kültür tarihi araştırmacısı Ross King’in, büyük yapı ustası Filippo Brunelleschi’nin mucizevi kubbesinin yapılışını tüm boyutlarıyla ele aldığı Brunelleschi’nin Kubbesi: Görkemli Bir Uygarlık Abidesinin Siyasal, Sosyal, Mimarî Öyküsü’nü (E Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Gürsel Korat’ın Selçuklunun tarih sahnesinden çekilmek üzere olduğu, Anadolu’nun kaynadığı bir döneme (1238) on üçüncü yüzyıla çağıran Kunday - Gölgeler Çağı (YKY Doğan Kardeş Kitaplığı, 2017) romanının devamı Ayaşan - Kem Gözler Çağı’nı inceliyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

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