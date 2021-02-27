Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar

27 Şubat 2021 Cumartesi, 12:01

Cumhuriyet Pazar'da bu hafta;

Usta tiyatrocular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davada pazartesi günü karar çıkması bekleniyor. Duruşma öncesi Cumhuriyet Pazar’a konuşan Müjdat Gezen, “Bu bir devir, bu da geçer… 78 yaşına gelmişim, 80 küsür yaşında hapisten çıkacağım. Buna hiç kimsenin de gücü yetmez onu da söyleyeyim” diyor.

Sevilen oyuncu Hande Doğandemir’le kadın cinayetlerinin işlendiği dizisi Hükümsüz,

Enver Aysever’den iki hafta önce yaşama veda eden Demir Özlü,

Mustafa K. Erdemol’dan çevrimiçi Suriye gezisi…

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Hepsi yarın Cumhuriyet’le birlikte...



