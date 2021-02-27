Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Cumhuriyet Pazar'da bu hafta;
Usta tiyatrocular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davada pazartesi günü karar çıkması bekleniyor. Duruşma öncesi Cumhuriyet Pazar’a konuşan Müjdat Gezen, “Bu bir devir, bu da geçer… 78 yaşına gelmişim, 80 küsür yaşında hapisten çıkacağım. Buna hiç kimsenin de gücü yetmez onu da söyleyeyim” diyor.
Sevilen oyuncu Hande Doğandemir’le kadın cinayetlerinin işlendiği dizisi Hükümsüz,
Enver Aysever’den iki hafta önce yaşama veda eden Demir Özlü,
Mustafa K. Erdemol’dan çevrimiçi Suriye gezisi…
Aysel Gürel’in ölüm yıldönümünde çıkan yeni şiir kitabı
Emrah Kolukısa’dan üç kısa film…
Ülker İnce’den dil ve düşünce…
Kolları olmayan dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu…
Çocuğunuz okulda uyumlu evde huysuz mu?
Hepsi yarın Cumhuriyet’le birlikte...
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı