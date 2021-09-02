Yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan yaşamını yitirdi
Türkiye'nin katıldığı bir televizyon programında tanıdığı, beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıklayan öğretim görevlisi Başak Bozan (44), yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı.
Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söyledi. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulandı, hem de duygulandırdı.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı.
Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.
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