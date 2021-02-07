Yarışmaya damga vuran soru: Fransa kraliçesi idama götürülürken…

07 Şubat 2021 Pazar, 13:37

ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada çıkan soru, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. ‘‘Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793’te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur? ’’ sorusu, yarışmaya damga vurdu.

Gecenin en merak edilen sorusunun cevabı ise şu şekilde:

Fransa kraliçesi Marie Antoinette 1793'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur?

A-Lütfen biraz dikkat eder misiniz?

B- Kim bu kaba adam?

C- Affedersiniz beyfendi, isteyerek yapmadım

D- İntikamınızı nazikçe alınız

CEVAP: C

FRANSA KRALİÇESİ MARİE ANTOİNETTE KİMDİR?

Yoksul halk için söylenen ‘Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler‘ sözünün sahibi olarak kabul edilen Marie Antoinette, 1755’te Hofburg Sarayı'nda, Kutsal Roma İmparatoru I. Franz ve Maria Theresia'nın 15. çocukları olarak dünyaya geldi. Marie Antoinette 14 yaşına geldiğinde geleceğin kralı ile nişanlandı. Nişanlısı ise Louis-Auguste nam-ı diğer XVI. Louis'ydi. 10 Mayıs 1774 tarihinde, Kral XV. Louis'nin çiçek hastalığından ansızın ölmesi üzerine, Louis-Auguste ve Marie Antoinette'in hayatları tamamen değişti. Çift Fransa tahtına çıktılar. Tahta çıktıklarında 19 ve 20 yaşlarındaydılar.

Tahta çıktıklarında Fransa sıkıntılı günler yaşıyordu. Paris’te ekmek kıtlığı vardı. Bu dönemde söylenmiş olan, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" ("Qu'ils mangent de la brioche") sözü Marie Antoinette'e mâl edildi.

Çıkan dedikoduların en büyüğü kayınbiraderi ile X. Charles (Kont Artois) ile aşk yaşadığı ve kralı aldattığı yönündeydi. Paris'te korsan yayın basan bazı matbaalar, kraliçe ve Artois'i zina yapan aşıklar olarak gösteren mecmualar basmaya başladı. Bu tür yayın yapan ilk mecmuanın adı Les Amours de Charlot et Antoinette idi.

14 Temmuz 1789'da, Paris'te kalabalık bir grup, kraliyet otoritesinin sembolü haline gelmiş olan Bastil Hapishanesi'ne yürüdü ve kontrolünü ele geçirdi. Böylelikle Fransız İhtilali başlamış oldu. Ancak sarayın bu olaylardan haberi yoktu. Olanları duyduğunda "Bu bir isyan mı?" diye soran kral XVI. Louis'ye dük Rochefoucauld-Liancourt şu cevabı verdi, "Hayır efendim, bu bir devrim."

Kral ve kraliçe tutuklanmıştı. 2 Ağustos 1793 günü, sabaha karşı saat ikide gardiyanlar tarafından uyandırıldı ve üzerini giyinmesi söylendi. Kızından ve görümcesinden ayrılarak Conciergerie Hapishanesi'ne transfer edildi. Marie Antoinette'e, X. yüzyıl Fransız krallarından Hugues Capet (Pelerinli Hugues)'ten esinlenerek "Pelerinli Dul" lakabı takılmıştı. Bazen de basitçe "280 no.lu mahkûm" diye hitap ediyorlardı. 14 Ekim’de yargılanmasına başlandı. 15 Ekim’de yargılanması tamamlandı, 16 Ekim 1793’te 38 yaşındayken giyotinle idam edildi.