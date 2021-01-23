Yarıyıl tatilinde de din eğitimi çağrısında bulundular
Okullarda öğrencilerin din dersini seçimine zorlandıkları iddiaları gündemdeyken, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yarıyıl tatilinde de evde çocuklara Kur’an ve İslam dininin öğretilmesi çağrısında bulundu. Ünal, “Evlatlarımız hem derslerini çalışmaya devam etsinler hem eğlensin ve dinlensinler, fakat bu arada da dini eğitim – öğretimlerinden de geri kalmasınlar” dedi.
Okullarda öğrencilerin “seçmeli” din dersine ‘zorunlu olarak’ yönlendirildiği tartışmaları halen güncelliğini koruyor. Eğitim sendikaları bu duruma tepki gösterirken, son olarak Eğitim-Sen Denizli Şubesi ile Veli-Der Denizli Şubesi, “Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri, suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir” açıklamasını yapmıştı.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’dan ise yarıyıl tatilinde de öğrencilere din dersi verilmesi önerisi geldi. Ünal yaptığı yazılı açıklamada ailelere çocuklarına tatil boyunca Kur’an ve İslam dinini öğretme çağrısında bulunarak, şunları belirtti:
“Pandemi dönemi nedeni ile yüz yüze eğitimin gerçekleşmediği şu günlerde evlatlarımıza kazandırmamız gereken en önemli konuların arasında dini, ahlaki, manevi eğitimler gelir. Kısıtlamaların sürdüğü bir ortamda evlatlarımız hem derslerini çalışmaya devam etsinler, hem eğlensin ve dinlensinler fakat bu arada da dini eğitim – öğretimlerinden de geri kalmasınlar.”
‘DİYANET’İN YAYINLARINA ERİŞEBİLİRLER’
“Diyanet İşleri Başkanlığımızın çocuklarımıza yönelik yayınlarına tüm kitabevleri, kırtasiye, çoğu marketlerden veya sosyal medya hesaplarından erişilebilir. Bu yayınların birçoğu internet ortamında da mevcut. Ayrıca imkanı olmayan bu türden yayınlara ulaşmakta zorluk çeken tüm vatandaşlarımız gerek müftülüklerimize gerek ise en yakınındaki Diyanet yayınevleri ile ilgili kurum – kuruluşlara müracaat ettiklerinde bu imkanlar kendilerine sağlanacaktır.
‘MÜFREDAT YANINDA BU ALANDA DA YETİŞTİRELİM’
Yüce kitabımız Kur’an- ı Kerimi evlatlarına öğretmek, okutmak her Müslüman anne- babanın vazifesidir. Ülkemizin geleceği olan kıymetli öğrencilerimize, namaz nedir, nasıl kılınır, dua nedir, oruç nedir, Peygamberimiz kimdir, İslam dininin temel anlayışı ve güzel ahlakı nedir gibi bilgiler ile donatmalıyız. Eğitim müfredatımızın yanında bu alanda da evlatlarımızı yetiştirmeliyiz.
‘FAYDASINI GELECEK YILLARDA GÖRECEĞİZ’
Evlerimizde bulunduğumuz süre zarfında gerek kitaptan gerek ise internet, televizyon vasıtasıyla çocuklarımıza dinimizi öğretelim, onların sorularına cevap verelim. Bilemediğimiz yerlerde din görevlilerimizden, en yakınınızdaki cami görevlimizden bilgi talep edebilirsiniz. Bundan çekinmeyin, İslam’ı çocuklarımıza öğretmek güzeldir. Gözümüzden esirgediğimiz kıymetlilerimizi manevi duygular ile de büyütürsek faydasını hem sizler hem de onlar gelecek yıllarda görecektir.”
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