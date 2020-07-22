Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 38 kişiden 13'ü tutuklandı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:49

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Temmuz'da sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde eden 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen U.J'nin de bulunduğu 38 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin 1 şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 3 milyon lira menfaat sağlayarak para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 tabanca, 112 fişek, 38 cep telefonu, 78 SIM kart, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, bol miktarda dijital materyal, hassas terazi, yaklaşık 20 gram metamfetamin, para sayma makinası ve 320 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 38 kişiden 25'i yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken 13'ü tutuklandı.

Öte yandan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bankamatiklerden karekod ile para transferi gerçekleştirdikleri görülüyor.