Yasağa rağmen maymun alan Meriç İzgi gözaltında

18 Eylül 2020 Cuma, 09:45

Sarıyer Uskumruköy'deki villasında üçüncü bir maymunu yasalara aykırı şekilde elinde tuttuğu Doğa ve Milli Parklar İstanbul istihbarat birimleri tarafından tespit edilen Meriç İzgi'nin villasına baskın yapıldı.

Baskın sonucu İzgi'nin yine 'Koko' ismini verdiği maymun yetkililer tarafından alınarak koruma altına alındı. Meriç İzgi ise Kaçakçılık Şubesi tarafından gözaltına alındı. İzgi'nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.