Yasak var ama tesis yok

09 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından dün sabah saatlerinde İstanbul’da otobüs ve minibüslerde yurttaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü. Yasağa ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “İBB’nin 6 bin otobüsü var. Bu yasağı uygulayabilmemiz için 6 bin adet daha otobüse ihtiyacımız var. Şu an bize 6 bin otobüs üretecek ülkede fabrika yok ki. Bu yüzden yasağı uygulayabilmemiz mümkün değildir. Metrolarda hele oturma kapasitesi çok düşük. Bu yasakla beraber metrolar o zaman bomboş gidip gelecek. Yurttaşın sağlığını elbette bizlerde düşünüyoruz. Ancak elimizdeki imkânlarla bu yasağı uygulamamız mümkün değil. Belki vapurlarda uygulayabiliriz. Minibüsçüler bu yasağı uygularsa masraflarını asla karşılayamazlar. Bu düzenlemeleri yaparken ekonomiye de dikkat etmek gerekiyor” dedi.

11 YOLCUYA CEZA

Kadıköy’de sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ve ayakta yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan denetimlerde fazladan 11 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.

Bahçelievler Minibüsçüler Odası Başkanı Halit Yılmaz ise pandemi süreciyle beraber minibüs şoförlerinin para kazanamadıklarını söyleyerek “Alınan yasak doğru, ancak insanların sağlığını düşünürken onları da mağdur etmemek gerekiyor. Sefer sayılarını iki katına çıkartacağız. Tabii bu durum mali açıdan bizleri çok kötü etkileyecektir. Pandemi süreci ile para kazanamaz hale geldik. Ama yolcuların sağlığını da düşünmek zorundayız” dedi.