Yasakta süt satamayan üretici perişan oldu: Hayvancılık yasak, bayram dinlemiyor

13 Mayıs 2021 Perşembe, 09:37

Yasaklar ile birlikte semt pazarları ve restoranlar gibi satış alanlarının kapalı olması nedeniyle küçük ölçekli üreticilerin sütleri ellerinde kaldı.

Üreticiler ile bir araya gelen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Sütler elde kaldı, kırsaldaki küçük üretici perişan! Hayvancılığın bayramı yok, tatili yok. Günlük üretileni satamazsan işin zor. Ailesini hayvancılıkla geçindiren üreticiler kendi ihtiyacından arda kalan ortalama 40-50 Litre dolayındaki sütleri özel sektör süt toplama merkezlerine vererek geçimini sağlıyorlar. Bu üreticilerin soğuk tankları da olmadığı için günlük olarak sütlerini satmak zorundalar. Ancak kapanmadan sonra gerekli tedbirlerin alınmamasıyla birlikte bayramda da sütlerin toplanmayacağı haberini alan üreticiler çaresiz" dedi.

PAKDEMİRLİ'YE TEPKİ

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, sert tepki gösteren Girgin, şu soruları yöneltti:

"Tarım Bakanı bunları bilmiyor mu?

Küçük üreticilerin sütlerinin toplanmadığını bilmiyor mu?

Biliyorsa niçin küçük üreticiyi bu zamanda destek olmuyor?"

SEK'İNM SATILMASININ SONUCU

Süt Endüstrisi Kurumu'nun (SEK) özelleştirilenin kötü sonuçlarının şimdi alındığını belirten Süleyman Girgin şu tepkiyi dile getirdi:

"Devlet süt mü satar denildi SEK satıldı, devlet et mi satar denildi Et Balık Kurumu satıldı, devlet bez mi satar denildi Sümerbank satıldı. Olan üreticiye ve tüketiciye oldu. SEK, dağınık yapıdaki ve küçük ölçeklerdeki üreticilerin, aile işletmelerinin belki de en önemli sigortası niteliğindeydi."

Bu süreçte sütlerin alınması gerektiğini belirten Girgin, "Süt üreticileri ve besiciler için belirli bir 'maliyet ve pazar güvencesi' sağlanmalı ve devlet, aile işletmelerinin ellerindeki sütü almalıdır" dedi.