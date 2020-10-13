Yaşam standartları ve eğitim için önemli

13 Ekim 2020 Salı, 02:00

AvivaSA Genel Müdür Fırat Kuruca, hayat sigortasının yapılan tasarrufun bir kısmıyla yaşam risklerine karşı önlem aldığımız sigorta çeşidi olduğunu hatırlatarak “Müşterilerimize beklenmedik durumlar karşısında yalnız kalmamaları için güvence sağlar. Olası zorluklarda müşterilerimizin sevdiklerinin hayat standartlarını korumayı amaçlar” dedi.

Neden hayat sigortası yaptırmalı sorusuna da yanıt veren Kuruca, şunları söyledi: “Herhangi bir maluliyet durumunda hayat standartlarınızı aynı şekilde devam ettirebilmenizi sağlayan hayat sigortaları, vefat durumunda, sevdiklerinize ödenecek para ile yaşam standartlarını devam ettirebilir. Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar. Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda, yüksek tutarlı tedavi giderleriniz düşük primlerle ödenmiş olur. Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanmanız durumunda size finansal destek sağlar.”