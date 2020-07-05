Yaşam süremizin limitine mi ulaştık yoksa daha uzun yaşam mümkün mü?

05 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Derleyen: Nilgün Özbaşaran Dede

Kırkı aşkın ülkenin demografik verilerini inceleyen Amerikalı bilim insanları şu sonuca vardılar: Evet, insan ömrünün bir sınırı var. Bir insanın 125 yıldan daha uzun yaşama olasılığı son derece düşük.

Rostock MaxPlanck Demografi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü James Vaupel ise bu araştırmanın yaşam beklentisi için bilimsel anlam taşımadığını söylüyor.

BU NASIL DEVAM EDECEK?

İnsanoğlu artık yaşam süresinin bir limitine mi yaklaştı? Yoksa iyileştirilmiş koşullarda daha uzun yaşayabilecek mi? Albert Einstein Tıp Koleji’nde Jan Vijg ile çalışan ekip, Human Mortality Veritabanında, kırk ülkeye ait doğum ve ölüm verilerini analiz edince, yaşı yetmişi geçen insan sayısının yıldan yıla arttığını gördü.

Ancak çok yaşlı insanların (100 yaş üzeri) verilerine bakıldığında, artışın çok sınırlı olduğu ortaya çıktı. İkinci aşamada Fransa, Japonya, İngiltere ve ABD’deki en uzun ömürlü insanların verileri incelendi. Bu analizin sonucuna göre 1990 yılından bu yana maksimum yaşam süresinde artış yok.

Buna göre günümüz için en uzun yaşam süresi ortalama 115 yıl. Araştırmacılar diğer istatistiksel hesaplamalarla 125 yaşın kesinlikle sınır olacağı sonucuna vardılar. “Herhangi bir zaman sonra dünyada bir insanın bu yaşı aşabilmesi 10.000’de bir olasılıktan bile düşük” diyor uzmanlar.

SONUÇLAR TEK TARAFLI MI?

Bu tür açıklamaları pek akılcı bulmayan demograf James Vaupel, araştırmanın, seçilmiş verilere dayandığını ve tek taraflı sonuçlar sunduğu kanısında. “Bu tür araştırmalar, birçok insanın, maksimum ömrün daha fazla uzamayacağını mantıklı bulmaları nedeniyle yayımlanıyor” diyen Vaupel, geçmişten şu örneği veriyor: “Yüz yıl önce ortalama yaşam süresinin hiçbir zaman 65’ten daha yüksek olmayacağına inanılıyordu. Fakat daha sonraları bu sınır hep daha yukarı çıkarıldı.”

Vijg ile çalışan ekip ise enfeksiyon ve kronik hastalıklarla mücadelede gerçekleşen yeni gelişmeler sayesinde ortalama yaşam süresinin uzayacağını ama maksimum ömrün değişmeyeceği konusunda emin.