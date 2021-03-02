Yaşamını yitirdikten sonra davayı kazandı

02 Mart 2021 Salı, 02:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde 15 yılı aşkın süre basın danışmanı ve dış ilişkiler daire başkanı olarak çalışan ancak yeni yönetim tarafından sürgüne gönderilen Şenol Kocatepe, açtığı davayı yaşamını yitirdikten sonra kazandı. Mahkeme, sürgünün hukuka uygun olmadığına karar vererek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

'GEÇ GELEN ADALET ADALET DEĞİLDİR'



Kocatepe’nin açtığı dava bir kez daha “geç gelen adalet adalet değildir” sözünü doğrular nitelikte. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde işbaşına gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, aralarında Şenol Kocatepe’nin de bulunduğu çok sayıda daire başkanı ve müdürü görevlerinden aldı. Kocatepe, sağlık sorunları ve özürlü babasıyla ilgilenmek zorunda olduğunu belirterek sürgüne itiraz etti. Kocatepe, büyükşehir belediyesi tarafından itirazının kabul edilmemesi üzerine görevlendirmenin iptali için idari yargıya başvurdu. Dava süreci devam ederken 19 Ocak 2021 günü kalp krizi geçiren Kocatepe yaşamını yitirdi. Samsun 2. İdare Mahkemesi, ölümünden 3 gün sonra 22 Ocak 2021 tarihinde Kocatepe’nin başvurusuyla ilgili kararını verdi. Mahkeme, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Karar, Şenol Kocatepe’nin ailesine geçen günlerde tebliğ edildi.