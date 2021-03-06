Yaşanan son Cougar model helikopter kazasıyla 4 ayrı olayda 39 asker şehit oldu
Bitlis’teki kaza, Cougar model askeri helikopterleri bir kez daha gündeme getirdi. Önceki günkü kazayla birlikte dört ayrı olayda 39 asker, Cougar helikopterlerde şehit düştü.
Stratejik Düşünce Enstitüsü’nden emekli kıdemli Albay Mithat Işık, Cougar tipi helikopterlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi yapısına uygun olmadığını, bölgede görevlendirilmemesi gerektiğini belirterek “O bölge şartlarına en uygun helikopter, Sikorsky helikopterleri” dedi. Işık, Cougar tipi helikopterlerin operasyonel görevlerde kullanılmadığını, nakliye görevlerinde kullanıldığını söyleyerek “Bu helikopterler, 1994’te, Tansu Çiller döneminde alındı. Alınmasına karşı çıkanlar vardı. Bunlar, tamamen Avrupa Birliği ülkelerine sempatik görünmek için Fransa’dan alınan helikopter” diye konuştu.
‘KİMLER ALINSIN DEDİ?’
Bu helikopterlerin ihtiyaç nedeniyle bölgede kullanılmaya başlandığına işaret eden Işık, “Operasyon için pek müsait olmadığı anlaşıldı. Bu helikopterlerden 4’ü düştü. Biri Zap’ta düşürüldü. Birisi kendi düştü. Birisi de 2017’de Şırnak’tan kalkışta düştü” ifadelerini kullandı. Aynı helikopterlerden daha önce Avusturya’nın aldığını ve arama kurtarmada kullandığını ancak Alpler’de düşen çığ bölgesine ulaşamadığı için onlarca insanın öldüğünü söyleyen Işık, “Bunun üzerine Avusturya ABD’den Sikorsky alarak arama kurtarma ekibine bunları dahil etti” dedi. Işık, helikopterlerin 1994’te alınmasının incelenmesi gerektiğini vurgulayarak “Kimler alınsın demiş? Bazıları niçin karşı çıkmış? Nerelerde kullanıldı? Operasyon bölgelerinde hangi tarihte kullanılmaya başladı? Neden daha sonra nakliye görevleri için görevlendirildi” sorularını yöneltti.
Helikopterler iki parti olarak TSK envanterine girdi. İlk partide 20 helikopter alındı, ikincisinde 30 helikopterin TUSAŞ tesislerinde montajı yapıldı. Alım yapıldığı dönemde tüm TSK komuta kademesi helikopterlerin alınmasına karşı çıkmıştı.
KAZA KIRIM RAPORU BEKLENİYOR
Cougar tipi helikopterin enkazında kaza kırım ekibinin çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından helikopterin enkazı kaldırılacak. Helikopterin düşüş nedeni, yapılacak ayrıntılı incelemeler sonucunda hazırlanacak raporla belli olacak.
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