Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar koronavirüse yenildi
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Mustafa Selim Yaşar, tatil için gittiği Dubai’de koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan Yaşar’ın kurtarılamadığı öğrenildi.
Selim Yaşar'ın vefatına ilişkin Yaşar Holding'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici, hayırsever iş insanı Mustafa Selim Yaşar, ani gelişen rahatsızlık sebebiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat etmiştir. Cenazeye ilişkin bilgiler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Yaşar Ailesi’ne, sevenlerine ve topluluğumuza başsağlığı dileriz." denildi.
Selim Yaşar, 65 yaşında, evli ve üç çocuk babasıydı. Yaşar, 2015 yılından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.
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