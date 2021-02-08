Yaşayan efsane Atiba 38 yaşında!
Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson bugün 38. yaşına girdi.
31 yaşında Beşiktaş'a imza atan Atiba Hutchinson bugün 38. yaşına bastı.
Siyah-beyazlılarda 8. sezonunu geçiren Kanadalı oyuncu 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
38 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta 225 Süper Lig maçında forma giydi ve 21 gol kaydetti.
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığı dönem kadronun önemli isimleri arasındaydı.
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