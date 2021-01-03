Yatırımda çeşitlilik şart

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu da bu artışlara dikkat çekerek şu vurguyu yaptı: “Ekonomi veya finans bilgisi olmayan her vatandaşın güvenerek yapabileceği yatırımların başını altın çekiyordu. Yeni dönemde ise döviz ve altının orta vadede TL varlıkların getirisiyle yarışması zor olacak gibi. 2021’in ilk yarısından sonra parasal duruşun tekrar gevşemeye başlamasıyla buradaki görünüm tersine dönebilir. Fakat şu an için Londra piyasasındaki türev araçların fiyatlamaları TL’ye yoğun ilgiyi gösteriyor. Bugün risk almak istemeyenler için mevduat ve sabit getirili menkul kıymetler, risk algısı yüksek yatırımcılar içinse hisse senedi uygun enstrümanlar.”

Yeni yıldaki olası risklere karşı özellikle küçük yatırımcılara yönelik önerilerde bulunan Topçu, öncelikle şu yorumu yaptı: “Yatırım ve riskin yönetiminde akıllara kazınması gereken altın kural, portföy çeşitlendirmesi.” Topçu’ya göre ürün ve sektör bazında risk dağılımını herhangi şekilde yapabilmek yüksek bir finansal okuryazarlık seviyesi gerektirmiyor. Sabit getirili menkul kıymet, hisse senedi, altın ve döviz çeşitleri gibi temel ürünleri eşit dağıtarak portföy oluşturmak bile yatırımları koruyacak dengeli bir yapı oluşturur ve getiri sağlar.

‘ZOMBİLER’E KARŞI BİLGİ ÇOK ÖNEMLİ



Borsa İstanbul (BİST) açısında 2020, küçük yatırımcı sayısının çok hızlı arttığı bir yıl oldu. Ancak genel ekonomik sorunlar ve salgın, tüm dünya borsalarında olduğu gibi BİST’te de “zombi” şeklinde tabir edilen ya da manipülasyona çok açık şirketlerin etkisini artırdı. Yusuf Topçu ise bu tür şirketlerin yaratacağı risklerden korunmayla ilgili soruya, ilgili otoritelerin düzenlemeleri ve aldığı önlemlere dikkat çekerek şu yanıtı verdi: “Yatırımcılar da bu yolda kendilerine yol gösterecek güvenilir aracı kurumlar ve finansal danışmanlar bularak ilerlemeli.”