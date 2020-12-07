Yavaş'tan AKP grubuna: 'Masaya çıkıp tepinin isterseniz'

07 Aralık 2020 Pazartesi, 13:16

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısı, krizle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin önergesini, “Süresi içinde verilmedi” gerekçesiyle kabul etmedi.

Süresi içinde sunmadığı gerekçesiyle önergesi reddedilen AKP’li Murat Köse ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı. AKP’liler tepkilerini masalara vurarak gösterirken Mansur Yavaş, “Masaya çıkıp tepinin isterseniz” dedi.

AKP GRUBU SALONU TERK ETTİ

Tartışmaların devam etmesi üzerine Başkan Yavaş, birleşime 5 dakika ara verdi. Aranın sonunda AKP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

‘KONUŞMAMI SABOTE ETMEK İSTİYORLAR’

Yavaş, duruma tepki göstererek, “Daha önceki faaliyet raporunda da aynısı yapıldı. Sadece beni konuşturmamak için, söyleyeceklerimi Ankara halkının duymasını istemiyorlar. Tabii toplantıyı sabote etmek için yapıyorlar, attıkları iftiraların ortaya çıkmasından korkuyor olabilirler. Soru önergeleri gündeme geçmeden önce verilir. Burada çoğunluğa dayanarak bir şeyler yapılmak istenebilir ama demokrasi böyle bir şey değildir. Dolayısıyla sadece ortaya anlaşılmaz bir şeyler koyup 'bu ne oldu' diye sorup, cevabını almadan ortadan kaybolmak... Bunlar siyaseten ahlaki şeyler değildir” dedi.

‘KONUŞMAMI ENGELLEYEMEZSİNİZ’

Yavaş, meclis toplantısını ertelediği sırada AKP meclis üyeleri salona tekrar dönerek meclis toplantısının yapılmasını istedi ancak Yavaş kabul etmedi. Yavaş, “Konuşmamı engelleyemezsiniz” diyerek sosyal medya üzerinden basın toplantısı yapacağını açıkladı.



