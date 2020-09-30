Yavaş'tan Akşener'e 'hayırlı olsun' ziyareti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kongre sonrası 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Meral Akşener'in makamında gerçekleşen görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun eşlik etti. Görüşme 40 dakika sürdü.
Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
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