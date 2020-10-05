Yavuz sondaj gemisi, Erdoğan-Stoltenberg görüşmesi öncesi dönüş yaptı
Yavuz Sondaj Gemisi'nin, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğü açıklandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz Sondaj Gemisi'nin Mersin Taşucu Limanı'na dönüş yaptığını duyurdu.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek."
GÖRÜŞME ÖNCESİ DÖNÜŞ
Yavuz sondaj gemisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görüşmesinin öncesinde limana çekilmesi dikkat çekti. Daha önce ilan edilen Navtex'e göre, geminin 12 Ekim’de adanın güneybatısındaki deniz bölgesinden ayrılması planlanıyordu.
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