Yavuzyılmaz’dan geciken projeler nedeniyle TEİAŞ’a tepki
Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) 2018 yılındaki 98 projesinin aylarca geciktiği ortaya çıktı. Projelerin toplam gecikme süresi 49 yılı buluyor.
CHP’li Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz duruma tepki göstererek, “TEİAŞ’ta projeler planlandığı sürelerde tamamlanamıyor. Hem maliyet artıyor, kamu zarara uğratılıyor hem de enerji güvenliği tehlikeye atılmış oluyor” dedi.
Sayıştay Başkanlığı, TEİAŞ 2018 yılı denetim raporunda çarpıcı tespitlere yer vererek kurumun halini gözler önüne sermişti. 143 sayfalık raporda 2018 yılında yatırım programında olup hiç işlem görmemiş proje sayısının 653 olduğuna dikkat çekilmiş, projelerin zamanında işletmeye alınamaması halinde, ülke kaynaklarının verimli kullanılamayacağı uyarısı yapılmıştı.
Cumhuriyet’e değerlendirme yapan CHP milletvekili Yavuzyılmaz, “TEİAŞ’ta projeler planlandığı sürelerde tamamlanamıyor. Hem maliyet artıyor, kamu zarara uğratılıyor hem de enerji güvenliği tehlikeye atılmış oluyor. 31 Mart 2015’te Türkiye’nin karanlığa gömülmesine neden olan elektrik arızasının başlıca nedenlerinden biri bu projelerin zamanında bitirilememesidir. TEİAŞ’taki 98 adet projenin toplam gecikme süresi 18 bin 132 gün olmuştur, yani 49 yıl!” dedi.
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