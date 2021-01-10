Yayıncı kuruluş beIN Sports, Fenerbahçe'den özür diledi
Yayıncı kuruluş beIN Sports, Fenerbahçe Kulübü'nün "küfürlü tezahürat" tepkisi üzerine bir özür açıklaması yayınladı.
Yayıncı kuruluş beIN Sports, Fenerbahçe Kulübü'nün "küfürlü tezahürat" tepkisi üzerine bir özür açıklaması yayınladı.
Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Covid kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yayın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan 'Maçı seyirci ses efekti ile izleme' seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz. Bugün oynanan Fatih Karagümrük - İttifak Holding maçının fonmunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
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