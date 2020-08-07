Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe ile köprüleri attı
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe’nin dün açıkladığı Mert Hakan Yandaş transferinde kullandığı görüntüler için sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabına telif atarak, videoyu yayından kaldırttı.
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe’nin dün açıkladığı Mert Hakan Yandaş transferinde kullandığı görüntüler için sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabına telif atarak, videoyu yayından kaldırttı.
Fenerbahçe’nin dün transferini açıkladığı Mert Hakan Yandaş’ın, video paylaşımına yayıncı kuruluştan engel geldi. Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesapları ve youtube’dan yayımlanan videoda, Yandaş’ın Süper Lig’de attığı gollerin görüntüleri paylaşıldı. Yayıncı kuruluş da Yandaş için hazırlanan videoda kullanılan görüntüler nedeniyle Fenerbahçe’ye telif hakkı atarak, görselleri youtube hesaplarından kaldırttı.
Fenerbahçe, yayın havuzundan çıkmayı gündemine almıştı.
Video Haberler
- 23 yaşındaki genç kadına markette dehşeti yaşattı
- Mehmet Tezkan kilit lideri açıkladı!
- İmamoğlu paylaştı: İstanbul Sözleşmesi yaşatır
- Kargocudan skandal hareket! Büyük tepki topladı
- Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
- CHP'li Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş
- Babacan'dan ekonomideki gidişata dair çarpıcı açıklama
- Şaşkına çeviren olay! Penisinden çıktı, tam 29 adet
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar
- Beşiktaş’ta korkunç an! Köpeğe çarpıp kaçtı