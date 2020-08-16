Yayıncı kuruluştan sürpriz UEFA maçları kararı!

16 Ağustos 2020 Pazar, 15:30

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, beIN Sports Haber’den şifresiz yayınlanacak.

Ülkemizde UEFA Şampiyonlar ligi ve Avrupa ligi yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'tan futbolseverleri sevindirecek haber geldi ve yetkililer yarı final ve final maçlarının şifresiz yayınlanacağını duylurdu..





UEFA Avrupa Ligi maç programı

16 Ağustos Pazar - Sevilla / Manchester United

17 Ağustos Pazartesi - İnter / Shaktar Donetsk





UEFA Şampiyonlar Ligi

18 Ağustos salı - RB Leipzig / PSG

19 Ağustos çarşamba - Lyon / Bayern Münih



