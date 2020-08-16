Yayıncı kuruluştan sürpriz UEFA maçları kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, beIN Sports Haber’den şifresiz yayınlanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, beIN Sports Haber’den şifresiz yayınlanacak.
Ülkemizde UEFA Şampiyonlar ligi ve Avrupa ligi yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'tan futbolseverleri sevindirecek haber geldi ve yetkililer yarı final ve final maçlarının şifresiz yayınlanacağını duylurdu..
UEFA Avrupa Ligi maç programı
16 Ağustos Pazar - Sevilla / Manchester United
17 Ağustos Pazartesi - İnter / Shaktar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
18 Ağustos salı - RB Leipzig / PSG
19 Ağustos çarşamba - Lyon / Bayern Münih
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