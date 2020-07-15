Yaz için Kozmonot!
Koronavirüs salgını sürecinde artık hayatın yeni normali haline gelen hijyen ve temizliği öne çıkaran mekanların misafirlerine sundukları imkanlar da genişliyor. Topağacı ve Bomonti şubeleriyle yeni normal sürecinde hijyenik önlem ve temizliği makimumda tutan Kozmonot, misafirlerine zengin menüsüyle her damak tadına hitap edecek seçenekler sunuyor.
Gastropub sektörünün önde gelen adreslerinden Kozmonot, zengin menüsü ve ferah alanlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Yeni normal düzende hijyen ve temizliği maksimumda tutan, İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelge kurallarına ek olarak ekibine hijyen eğitimi de aldıran ve pazartesi günleri şubelerine genel hijyenik temizlik yaptıran Kozmonot, ekibinin ve misafirlerinin sağlığını her şeyin üzerinde tutuyor.
Dünya mutfağından her damak tadına hitap eden yiyecek ve içecek alternatiflerinin yer aldığı menü ve dünyanın en iyi biralarından da 101 adet seçki misafirlerini bekliyor. Peynir kroket, panelenmiş ıspanaklı top, edamame, panelenmiş jalapeno halkaları, çıtır midye sataç, çıtır yeşil zeytin, isli dana sosis, karnabahar kroket, patates kızartması gibi tüm atıştırma seçeneklerinin yer aldığı combo tabağı kalabalık grupların gözdesi olurken, ince hamur üzerine, hafif ve doyurucu seçeneklerle hazırlanan pizzettalar ise yaz aylarının en tercih edilen seçenekleri…
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