Yazar Buket Uzuner 'Atiye' dizisine intihal davası açtı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 17:50

Yazar Buket Uzuner, yapımcılığını OG Prodüksiyon’un üstlendiği, Netflix'te yayımlanan "Atiye" dizisi için İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde intihal davası açtı.

Açılan davanın gerekçesinde, Uzuner’in "Tabiat Dörtlemesi" olarak bilinen "Su", "Toprak","Hava", "Ateş" adlı romanlarının hepsinde ana karakter olan 'Defne Kaman' ve anneannesi 'Umay Nine'nin dizide izinsiz ve sözleşmesiz kullanıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'e konuşan Uzuner "Atiye" dizisinin yayımladığı aralık 2019'da Kıbrıs'ta bir konferansta olduğunu, daha sonra sosyal medya hesaplarına gelen mesajlarda karakterlerin benzerliğinden bahsedildiğini belirterek şunları söyledi:

"Mesajlarda Atiye’nin Defne Kaman ve eczacı-şifacı anneannesi Umay Nine’ye fazlaca benzediğini, acaba senaryoyu benim mi yazdığımı soruluyordu. Daha sonra 'Tabiat Dörtlemesi' adlı 12 yıldır yazdığım 'Defne Kaman’ın Maceraları' dizi romanları 'Su', 'Toprak', 'Hava' ve 'Ateş’in mitoloji konusundaki danışmanı bir profesör arayıp aynı soruyu sordu. Oysa ben de onlar gibi Atiye’den bihaberdim."

'İNTİHALİ PERDELEMEK İÇİN GÖRÜŞÜYORLARMIŞ'

"Atiye" dizisi çekilirken, dizinin Türk yapımcı şirketi OG’den bir prodüktörün 2019 mart ayında kendisine "Defne Kaman’ın Maceraları" romanlarından bir Netflix dizisi çekmek istediğini yazdığını söyleyen Uzuner, süreci şöyle anlattı:

"Ben bu teklife olumlu yaklaştım. Sekiz ay kadar, yani 'Atiye' dizisinin ilk sezonu yayımlanana dek bu görüşmeler devam etti. Sonra durdu. Herhalde intihali perdelemek için benimle görüşüyorlarmış diye bir düşünce insanın aklına geliveriyor işte! 'Neden Netflix’e dava açmadınız?' diye soruyorlar:

Çünkü, 1- Benim derdim 'Büyük balık' avlamak değil. Ben fikir hırsızlığına karşı dava açtım.

2- Sistemin işleyişi şöyleymiş: Her ülke kendi prodüksiyon şirketiyle Netflix’e proje/film sunuyor. Yani fikri bulan ve işleyen yapımcı asıl sorumlu. Bizimki de Türk şirketi."

'DAVAYI KAZANMAK EMSAL OLACAK'

"Atiye" dizisinin kaynak olarak gösterdiği "Dünyanın Uyanışı" kitabının yazarı Şengül Boybaş da geçen ağustos ayında diziye dava açmış; dava gerekçesinin kendisine ve eserine yapımın tanıtımlarında yer verilmemesi olduğunu ifade etmişti.

Uzuner, dizinin Boybaş'ın romanından değil de kendi romanlarından mı uyarlandığı sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi:

"Evet, Şengül Boybaş’ın 'Atiye' dizisi için esinlenildiği romanı var. Hem ben hem de bilirkişi raporunu yazanlar o romanı da dikkatle okuduk. Romandaki Atiye, dizidekine benzemeyen bir karakter, bir köyde büyümüş öksüz bir kız, anneannesi ve arkeolog sevgilisi yok. Oysa dizideki Atiye ve anneannesi neredeyse birebir Defne Kaman ve Umay Nine.

Şunu özellikle belirtmek isterim ki, bizim Şengül Hanım ve romanıyla hiçbir sıkıntımız yok, olamaz da. Sorun 'Toprak' romanından intihal edilmiş karakterler ve aslında bir senaryo ve romanın omurgası ana karakterleridir. 'İnce Memed'in yerine 'Kara Kitap'tan Galip’i koyarsanız bambaşka bir roman olur! Bu davayı kazanmak edebiyatımız için bir emsal olacaktır. Bunu da önemsiyorum."