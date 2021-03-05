Yazar Suna Tanaltay yaşamını yitirdi

05 Mart 2021 Cuma, 10:11

Yıllarca radyo ve televizyonlarda yaptığı söyleşilerle tanınan ünlü psikolog, şair ve yazar Tanaltay, bir süredir Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi'nde tedavi görmekteydi.

Tanaltay'ın cenazesi, bugün öğlen Akbelen Mezarlığında yapılacak.

SUNA TANALTAY KİMDİR?

22 Nisan 1933 yılında Mersin’de dünyaya gelen psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 1957 yılında mezun oldu ve Çapa Tıp Fakültesi’nden psikiyatri sertifikası aldı. Kandilli Kız Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi’nde psikoloji, felsefe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Tanaltay, 1958 yılından 1979 yılına kadar Çapa Psikiyatri Kliniğinde psikolog olarak da görev yaptı. Psikiyatrist, yazar ve şair olarak tanınan eşi Dr. Erdoğan Tanaltay’la birlikte muayenehane açtı ve eşiyle birlikte Türkiye’yi dolaşıp “Sevgi, Saygı, Hoşgörü” konulu söyleşiler yaptı. TÜBİTAK’ta “Medyada ve İnsan İlişkilerinde Sevgi ve Saygı” dersleri verdi.

Yıllarca TRT’de konuşmalar yapan ve üç yıl süre ile Inter Star’da yayınlanan İyi Günler Türkiye programında konuşan Suna Tanaltay, HBB’de iki yıla yakın bir süre Sevgiyi Paylaşalım programında eşi Erdoğan Tanaltay’la birlikte yer aldı. Daha sonra TRT, NTV, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT ve Flash TV gibi çeşitli kanallarda söyleşileri oldu.

TRT radyolarında ve özel radyolarda da sık sık söyleşiler yapan Suna Tanaltay’ın, Günaydın Gazetesi ve eski Posta Gazetesi’nde günlük ve haftalık köşe yazıları yayımlandı. İlk ürünü olan “İncir Ağacı” adlı öyküsü 1948 yılında Akşam gazetesinin sanat sayfasında yer aldı. Daha sonra şiir, deneme, psikolojik yorumlarını Vatan, Milliyet, Günaydın, Posta gibi çok sayıda gazete ve edebiyat dergisinde yayımlandı.

Dikili ve Akçakoca Belediye Meclisleri'nden Fahri Hemşehrilik Beratı alan Tanaltay’ların Dikili ve Balıkesir ’de bir de Sevgi Sokakları bulunmaktadır. (Suna - Erdoğan Tanaltay Sokağı) Suna Tanaltay, bir halk araştırması ile 1997 yılında sağlık hizmetleri konusunda “Yılın en Başarılı Kadını” seçilmişti. Psikiyatrist, yazar ve şair olarak tanınan eşi Erdoğan Tanaltay da 21 Ocak 2014 tarihinde hayatını kaybetmişti.