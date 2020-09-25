Yazar Temel Demirer 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı

25 Eylül 2020 Cuma, 09:13

Yazar Temel Demirer, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Demirer’in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan Sibel Özbudun Demirer, “Az önce 3. Sulh ceza hakimliği arama emriyle evimizi basan polisler Temel Demirel’i gözaltına aldılar. Temel’in gözaltı nedeni İsimsizler Hareketi hashtag’inde cumhurbaşkanına hakaret” ifadelerini kullandı.

Demirer, 2018 yılında da HDP’li bazı yöneticilerle birlikte gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Demirer’e “illegal Kürt kadın örgütünün basın açıklamasına katıldığı” gerekçesiyle “örgüt yöneticisi” suçlaması yöneltilmişti.