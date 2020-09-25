Yazar Temel Demirer 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı
Yazar Temel Demirer, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Yazar Temel Demirer, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Demirer’in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan Sibel Özbudun Demirer, “Az önce 3. Sulh ceza hakimliği arama emriyle evimizi basan polisler Temel Demirel’i gözaltına aldılar. Temel’in gözaltı nedeni İsimsizler Hareketi hashtag’inde cumhurbaşkanına hakaret” ifadelerini kullandı.
Demirer, 2018 yılında da HDP’li bazı yöneticilerle birlikte gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Demirer’e “illegal Kürt kadın örgütünün basın açıklamasına katıldığı” gerekçesiyle “örgüt yöneticisi” suçlaması yöneltilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı