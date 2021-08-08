Yazarlarımız Barış Doster, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan bugün okuyucularla buluşuyor

08 Ağustos 2021 Pazar, 06:00

Beşiktaş'taki Barbaros Meydanında gerçekleşen Beşiktaş Belediyesi Edebiyat, Kitap ve Plak Fuarı’nda Cumhuriyet yazarları okuyucularla buluşmaya devam ediyor.



Cumhuriyet Kitapları standının bugünkü(08.08.2021) konukları ise Prof. Dr. Barış Doster, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan.



Saat 17.00'de başlayacak imza günü etkinliğinde yazarlar kitaplarını okuyuculara imzalayacak.



15 Ağustos'a kadar sürecek fuar kapsamında Cumhuriyet Kitaplarında yapılacak imza günü etkinlikleri; 14 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de Mine Kırıkkanat, Mustafa Balbay, Mehmet Emin Elmacı ve 15 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Zeynep Aliye ve Hazal Ocak ile tamamlanacak.

