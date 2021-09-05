Yazdan devam edenler ve yeni başlayanlar

05 Eylül 2021 Pazar, 10:26

Yeni sezon dizileri hazırlanmakta, aman aman bir telaş bir koşuşturma... Eylül demek, yepyeni ekran demek, programlar seçildi, içerikler yazıldı, stüdyolar hazırlandı, sunucular seçildi, yapımcılar para döktü; herkeste yer yerde bir telaş, eh biz de oturduğumuz yerde beklemedeyiz. Bakalım nasıl bir eylül olacak ekranda? Yazın başlayan dizilere bakalım önce ne noktadayız:

BAHT OYUNU: Gelinen nokta, aydınlık ışıklı odada uyumak, bir de bol rimel ve kulakla halka küpeyle uyumak. Didişme, laf yarıştırma, Altan Erkekli'ye on numara küçük gelen rol. Ama olabilir neticede Robert De Niro da her zaman başyapıtlarda oynamıyor, Altan ekranda olsun yeter. Zekice yazılmış diyaloglar, şakalar olsa da, öyle gereksiz bir temposu var ki. Gençler mi izliyor bu diziyi? Öyle olmalı, yoksa o ne dedi, bu ne dedi, o nereye gitti şimdi, ay bu kimdi diye sorar evdeki tontonlar.

KALP YARASI: En Brezilya dizisi tarzında olan, ne kadar klişe varsa fazlasıyla mevcut. İstikrarlı gidiyor, seyirci beğendi. Kadro çok iyi zaten, diyaloglar şöyle böyle. Tonton seyirci mest, kız aşık olduğunu itiraf etti, Ama oğlan da boş değil kıza karşı. Ve fakat kör talih, onlar evlenmiş olsa da kader mutluluklarına engel olup duruyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM: Burun buruna konuşmalar devam ediyor, eh en nihayetinde öpüştüler, seyirci rahatladı. Baht Oyunu'nda da burada da bir stajyer arayışı ile dört bölüm konusu çıkıyor, şaka gibi. Ama demek ki seyirci seviyor böyle minnak şakaları.

ADA MASALI. En güzeli, artık maşalı saçlar yok, ama en en güzeli İlkay Akdağlı'nın diziye katılması. Daha fazla etkili olmalı dizide, yüklensinler belediye başkanına, hikaye güzelleşsin. İlkay'ın oyunuyla başka yerlere gider dizi haberiniz olsun ey yazıcılar.

KAZARA AŞK: Hakan Meriçliler geldi, şahane oldu. Iyi kadro var zaten, Hakan bambaşka bir tat vermiş diziye. Kızımız makyajla uyuyor,ne güzel. Yok artık makyaja falan takılmayacağım. Demek doğrusu bu, yataktan barbi bebek gibi çıkmak lazım, saçlar falan asla bozulmayacak.

YENİ İŞLER: FOX'un iddialı dizisi El Kızı'nın kadrosu açıklandı, içim açıldı.Sevda Erginci başrol kızımız ama Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, Sedef Avcı, Macit Koper isimlerini görünce iyice heyecanlandım. Öksüz büyüyen bir kızın hikayesiymiş, eylülle birlikte ağlatacaklar seyirciyi gibi geliyor bana.

İçimizde Biri, Show TV'nin yeni dizisi. Adem ve Havva'nın dramı bakalım seyircinin ne kadar ilgisini çekecek. Yabancı Damat tadı alacak mıyız bilemem, keşke alsak. Asuman Dabak ve Derya Alabora için bile izlerim. Şahane kadınlar, şahane oyuncular. Müslüman bir Türk kızının papazın oğluyla yaşadığı aşka seyirci ne diyecek, göreceğiz.

Yalancı, Show TV'nin bir başka iddialı işi, Burçin Terzioğlu ve salih bademci başrolde, tanıtım nefisti, farklı bir dizi izleyeceğiz izlenimi veriyor. İzlenimi veriyor diyorum çünkü gayet sıkı bir hikayesi olan Liar'dan uyarlanan dizide, orijinaline ne kadar sadık kalınacağını cidden merak ediyorum. Sadakatsiz de bilindiği üzere, Doctor Foster'dan uyarlanmıştı ve bizdeki versiyon akıllara zarar bir seviyeye gelmişti.

İlk ve Son, Blu TV'de başladı, henüz izlemedim ama kadro o kadar güzel ki ilk fırsatta izleyeceğim. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci başrolde, Salih'in yılı gibi duruyor 2022, Yalancı'da da oynuyor.

Kanunsuz Topraklar, yine bir FOX TV dizisi, 1940'ların Zonguldak'ında geçiyor hikaye, zengin kız, madenci erkek, işçi işveren çatışması ve elbette imkansız bir aşk bekliyor seyirciyi. Farklı bir yörede çekildiği, dönem işi olduğu ve farklı bir konu işlediği için mutlaka sevilecektir.