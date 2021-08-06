YBY Kemerburgaz Yaz Konserleri'nde her bilet, bir fidan
Kemerburgaz Kent Ormanı’nda Duman ile başlayan YBY Kemerburgaz Yaz Konserleri, Cem Adrian ile devam ediyor. Adrian, 8 Ağustos Pazar akşamı konser verecek. Satılan her bilet için YBY Kemerburgaz tarafından bir fidan dikilecek.
Cem Adrian; 10 yıldır, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atıyor. Başarılı müzisyen aynı zamanda, bölge ayırt etmeksizin Türkiye’nin her şehrinde, en fazla konser veren canlı performans sanatçıları arasında ön sıralarda yer alıyor.
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