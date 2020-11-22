‘Yedek akçe kalmadı’

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Koronavirüs salgınında ikinci dalga kısıtlamalarının başlaması perakendede endişeleri artırdı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), yedek akçesi biten sektörün ikinci dalgayı en az hasarla atlatabilmesi için üç maddelik öneri paketi hazırladı.

Sektörün daha ilk dalganın hasarını telafi edemeden ikinci dalga ile karşı karşıya kaldığını aktaran BMD Başkanı Sinan Öncel, “Perakende sektörü ve esnaf, açığı nasıl kapatacağını düşünürken yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık” dedi. Öncel şunları söyledi:

“Çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere insanlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik kısıtlamaları elbette destekliyoruz. Ama bu sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için adil ticaret ilkesi çerçevesinde tüm paydaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Öncel, 3 maddeden oluşan önerilerini şöyle sıraladı:

ÇEKLERE KOLAYLIK

-AVM’lerde gerekirse bazı kategoriler için sözleşmelerdeki oran yükseltilerek ciro kirasına geçilmeli. Cadde mağazalarında ise en az yüzde 50 kira indirimi yapılmalı.

- Kiralamalarda KDV ve stopaj önümüzdeki nisan ayının sonuna kadar sıfırlanmalı.

-Bu süreçte perakendeci ile birlikte sorumluluk üstlenen mülk sahiplerinin mağduriyetleri vergi muafiyetleri ile giderilmeli.

Öncel, salgının ilk döneminde en büyük darbeyi restoran, lokanta ve kafe gibi işyerlerinin aldığını da belirterek, hasarın ikinci dalgada daha da büyümesinden endişe duyduklarını aktardı.

Başta yeme içme sektöründekiler olmak üzere üyelerinin vadesi yaklaşan çeklerini nasıl ödeyeceklerini düşündüğünü ifade eden Öncel, “Bu konuda bir düzenlemenin piyasaları önemli ölçüde rahatlatacağına inanıyoruz. Ayrıca sigorta prim borcu faizleri perakendeci ve esnaf için ek bir yük oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konuda bir düzenleme ile sektöre nefes aldıracağını ümit ediyoruz” dedi. l Ekonomi Servisi



