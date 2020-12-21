Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden yüz yüze sınav isyanı

Final sınavlarını yüz yüze yapacak olan Yeditepe Üniversitesi'nde öğrenci isyanları sürmeye devam ediyor. Hazırlık öğrencileri #YeditepeFinalleriOnlineYap etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2020 Pazartesi, 16:38
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden yüz yüze sınav isyanı
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Öğrenci Sendikası'nın yayınladığı mesajda, hazırlık öğrencilerinin final sınavlarının yüz yüze yapılmasına ilişkin itirazların devam ettiği belirtiliyor. Öğrenciler ise isyanlarını #YeditepeFinalleriOnlineYap etiketiyle sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

'BU KARARDAN VAZGEÇİLSİN, SALGIN MAĞDURİYETE DÖNÜŞMESİN'


Hazırlık öğrencileri itirazlarını üniversite rektörlüğünün yanı sıra CİMER'e de gönderdiklerini ifade ediyor. Öğrencilerin açıklaması ise şu şekilde: 

"Bizler  İstanbul Yeditepe Üniversitesi hazırlık okulu öğrencileriyiz, Ekim ayının başında  okulumuzun hiçbir fakültesi açılmamışken hazırlık okulu hibrit şekilde 2 gün yüz yüze 2 gün online olmak üzere açıldı . Okulumuzda  akademik personeller ,öğrenciler ve çalışanlar sürekli covid-19 virüsüne yakalandılar. Daha da kötüsü pozitif vakaların görüldüğü sınıflar karantinaya alınmadan eğitime devam etti.  Gün geçtikçe  vaka sayıları arttı buna rağmen hala rektörlük bizi zorla okula getirdi, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla beraber okulumuz tamamen online eğitime döndü ve bir çok öğrenci aile evlerine veya memleketlerine döndü. Şimdi de 2021 yılının 5-6-7 Ocak tarihlerinde final sınavını yüz yüze yapmak için okul bizi çağırıyor, üstelik bazı hocalar tarafından psikolojik şiddete uğruyoruz .Bu süreçte sınavın yüz yüze olacağını söyleyip bizi belirsizlik içerisinde bırakıyorlar. Öğrenciler olarak bir aydır tedirginlik içinde yaşıyoruz. Öğrenciler olarak asla şehir değiştirmek ve İstanbul içinde toplu taşıma kullanmak istemiyoruz. Yeditepe Üniversitesi tarafından yasal olmayan şekilde çağrılıyoruz. Bizler, akademik personelimiz ,ailemiz bu durumdan endişe duyuyoruz. şehirler arası yolculuk yapmak istemiyoruz. Bunun için Yeditepe Üniversitesi  hazırlık okulunun  finallerini online yapmasını istiyoruz. Sınavlar binlerce kişinin Covid-19 virüsüne yakalanıp hastalanmasını ve ölmesinden daha önemsizdir. Ülkenin bu salgını daha çabuk atlatması için final sınavlarının online olup can güvenliğimiz korunmasını talep ediyoruz

Gereğinin yapılmasını arz ederiz"


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