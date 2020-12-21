Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden yüz yüze sınav isyanı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 16:38

Öğrenci Sendikası'nın yayınladığı mesajda, hazırlık öğrencilerinin final sınavlarının yüz yüze yapılmasına ilişkin itirazların devam ettiği belirtiliyor. Öğrenciler ise isyanlarını #YeditepeFinalleriOnlineYap etiketiyle sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

'BU KARARDAN VAZGEÇİLSİN, SALGIN MAĞDURİYETE DÖNÜŞMESİN'

?? Yeditepe Üniversitesi (@YeditepeUni) öğrencileri hazırlık bölümü final sınavlarının yüz yüze yapılması kararına karşı bir araya gelerek seslerini yükseltiyor.



Öğrencinin hayatını hiçe sayan bu karardan vazgeçilsin, salgın mağduriyete dönüşmesin!#YeditepeFinalleriOnlineYap pic.twitter.com/3XLBtJlI1N — Öğrenci Sendikası (@OgrenciSen_) December 19, 2020





Hazırlık öğrencileri itirazlarını üniversite rektörlüğünün yanı sıra CİMER'e de gönderdiklerini ifade ediyor. Öğrencilerin açıklaması ise şu şekilde:

"Bizler İstanbul Yeditepe Üniversitesi hazırlık okulu öğrencileriyiz, Ekim ayının başında okulumuzun hiçbir fakültesi açılmamışken hazırlık okulu hibrit şekilde 2 gün yüz yüze 2 gün online olmak üzere açıldı . Okulumuzda akademik personeller ,öğrenciler ve çalışanlar sürekli covid-19 virüsüne yakalandılar. Daha da kötüsü pozitif vakaların görüldüğü sınıflar karantinaya alınmadan eğitime devam etti. Gün geçtikçe vaka sayıları arttı buna rağmen hala rektörlük bizi zorla okula getirdi, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla beraber okulumuz tamamen online eğitime döndü ve bir çok öğrenci aile evlerine veya memleketlerine döndü. Şimdi de 2021 yılının 5-6-7 Ocak tarihlerinde final sınavını yüz yüze yapmak için okul bizi çağırıyor, üstelik bazı hocalar tarafından psikolojik şiddete uğruyoruz .Bu süreçte sınavın yüz yüze olacağını söyleyip bizi belirsizlik içerisinde bırakıyorlar. Öğrenciler olarak bir aydır tedirginlik içinde yaşıyoruz. Öğrenciler olarak asla şehir değiştirmek ve İstanbul içinde toplu taşıma kullanmak istemiyoruz. Yeditepe Üniversitesi tarafından yasal olmayan şekilde çağrılıyoruz. Bizler, akademik personelimiz ,ailemiz bu durumdan endişe duyuyoruz. şehirler arası yolculuk yapmak istemiyoruz. Bunun için Yeditepe Üniversitesi hazırlık okulunun finallerini online yapmasını istiyoruz. Sınavlar binlerce kişinin Covid-19 virüsüne yakalanıp hastalanmasını ve ölmesinden daha önemsizdir. Ülkenin bu salgını daha çabuk atlatması için final sınavlarının online olup can güvenliğimiz korunmasını talep ediyoruz

Gereğinin yapılmasını arz ederiz"