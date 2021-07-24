Yekta Saraç, Melih Bulu ve Naci İnci hakkında suç duyurusu

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:50

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla görevden alınan rektör Prof. Dr. Melih Bulu, yardımcıları Prof. Dr. Naci İnci, Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç hakkında, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle 16 Temmuz’da suç duyurusunda bulundu.

Medyascope'un haberine göre; akademisyenler, bahsi geçen isimlerin “kamu görevlileri olarak kanunda kendilerine verilen görev ve yetkilerden şahsi emelleri için yararlandıklarını, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine ve kamunun zararına neden olacak şekilde idari işlemler, eylemler gerçekleştirdiklerini” bildiren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, atanmış yönetimin eylemlerinin önemli bir kısmının “Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu’nu ele geçirmeye yönelik olduğunu” iddia etti.

Üniversiteye atanan rektör Melih Bulu altı ayı geçen protestoların ardından Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmış, yerine vekaleten yardımcısı Naci İnci atanmıştı.

Naci İnci, göreve getirilmesinin hemen ardından, akademisyen Can Candan’ı görevden almıştı.