11 Ekim 2020 Pazar, 02:00

Kadınlara kravat çok yakışıyor

Yıllardır her modaseverin heyecanla beklediği, Paris’in pastel ruhunu bir anda çiçek bahçesine çeviren Paris Fashion Week bu yıl pandeminin gölgesinde geçti. Sokaklarda stil yarışında olanların en büyük aksesuarı maskeleriydi. Şimdi sıra İstanbul’da. 12 Ekim’de bu kez Mercedes- Benz Fashion Week İstanbul başlıyor ve defileler ilk kez dijital olarak yapılacak. Bu yıl doğum günü moda haftasının açılışına denk gelen Raşit Bağzıbağlı’nı Levent’teki mağazasında ziyaret ettim. Ve nerede, ne giyelim diye sordum. Diyor ki; Türkiye’de kırmızı halıda cesur giyinebilen ünlü yok, kadınlar kravatla çok seksi’.

İşine aşk ve tutku katan Derviş Bağzıbağlı, hayatın da tasarımların gibi renkli ve parlak olsun. İyi ki doğdun!

SOKAKTA NE GİYELİM?

Keşke sokakta herkes çok şık olsa. Kırmızı pantolonlar, fuşya ceketler. Sokakta Sex and the City kadınları görmek istiyorum. insanlar şık oldukları zaman kendilerine olan saygıları artıyor. Ve bu da enerjilerini sokağa taşımalarına yardımcı oluyor.

OFİSTE NE GİYELİM?

Farklı kesim düz renk kloş elbiseler çok zamansız ve şık duruyor. Kalem elbiseleri sevmiyorum ve ayrıca bir kadın için tüm gün kalem bir elbise ile dolaşmak çok zor. Bir diğer tercihim ise takım elbise ve stiletto. Aksesuar olarak bir kravat olabilir. Çünkü kadınlara kravat çok yakışıyor ve de seksi duruyor.

DEFİLEDE NE GİYELİM?

Defilelerin belli bir stili yok ama insanlar ya abiye ya da çok spor geliyorlar. İkisini de doğru bulmuyorum. Sokak stilinden biraz daha şık bir kombinle katılabilirsiniz. Şık bir ceket her zaman doğru bir tercihtir.

KIRMIZI HALIDA

Ben Türkiye’de kırmızı halıda çok daha cesur insanlar görmek istiyorum. Keşke birileri içi mayolu üstü transparan tülden bir kıyafetle çıksa kırmızı halıya. Bunu öyle asil taşıyabilecek ünlülerimiz var ki. Ama maalesef bu anlamda cesaretleri yok.

DÜĞÜN

Düğünlerin çoğu davet şeklinde ve daha sade olduğu için bu yıl işli hiçbir gelinliğim tercih edilmedi. Gelinler, daha çok uçuşan, ufak detayları olan gelinlikleri tercih ettiler.

EVDE

İnce bir şort üzerine hoş bir kimono. Ya da ipek gömlekler tercih edilebilir. Ben evde şık olmayı seviyorum.