Yelkende tarihi olimpiyat kotası
Dünya Şampiyonası'nda yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi, kadınlar 470 sınıfında olimpiyatlara kota alan ilk Türk sporcular oldu.
Portekiz'de düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, 470 kadınlar sınıfında Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek tarihe geçti.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, olimpiyat tarihinde Türkiye adına kadınlar 470 sınıfındaki ilk kotayı elde etti.
Dünya Şampiyonası'nda 27 ekibin yer aldığı 470 kadınlar sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan (ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) ikilisi, yarışları 22. sırada tamamlayarak olimpiyat kotası almaya hak kazandı.
Şampiyonada Ceyla Yurtseven ve Simay Aslan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 26'ncı, Deniz Saltık ve Lalin Taşa (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 27. sırada yer aldı.
470 erkekler sınıfında ise Deniz Çınar ve Ateş Çınar (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 29 ekip arasında 12. oldu.
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