Yellen'den kripto para piyasası kuruluşlarına düzenleme açıklaması
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini söyledi.
ABD'den kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğine ilişkin açıklama yapıldı. CNBC'nin sorularını yanıtlayan Yellen, "Söz konusu piyasaların yasadışı işlemler için bir araç olarak kullanılmadığından ve yatırımcı koruması olduğundan emin olmak önemlidir" dedi.
Yellen, "Gamestop çılgınlığı"na ilişkin soruyu yanıtlarken de bu aşamada, yapılan yardım ödemelerinin yatırımları teşvik edip etmediğini söylemenin zor olduğunu, ancak genel sonucun piyasaların oldukça iyi durumda olduğu ve yüksek oynaklığa rağmen çekirdek altyapının esnek olduğunun altını çizdi.
Birbirinden habersiz bir grup Reddit üyesinin, kapanmaya hazırlanan GameStop şirketi hisselerinde alıma geçince, hisse fiyatında durdurulamaz bir yükseliş gerçekleşti. Bu gelişme üzerine, bazı Hedge Fon'ları da açıklarını kapatmak için GameStop hissesi satın almaya başlayınca şirketin hisseleri 16-17 dolardan 483 dolara kadar tırmandı.
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