Yeme içme sektörü, vaka sayılarının düşmesi için sosyal medyadan çağrı yaptı
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan ramazan kısıtlamalarının vaka sayılarında, önemli bir etki göstermemesi üzerine restoran işletmecilerinden tam kapanma çağrısı geldi.
Ramazandan sonra tam kapasite hizmet verebilmek için ramazan ayı boyunca tam kapanma çağrısı yapan Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), sosyal medya platformlarında “#TamKapanmaŞart” etiketi ile bir etkinlik başlattı.
YAZ AYLARI DA RİSKTE
Mevcut vaka sayıları ile yaz sezonunun riske girdiğini öngördüklerini söyleyen TURYİD Başkanı Kaya Demirer, şu açıklamayı yaptı:
“Biz yeme-içme sektörünün turizm ayağını temsil ediyoruz. 2021 yılında 21 milyar dolar turizm geliri ve 30 milyon turist hedefimiz var. Vaka sayıları mevcut durumda iken bu hedefleri yakalayamayız. Biz istiyoruz ki Ramazan Bayramı’na kadar tam kapanma önlemleri alalım ve vaka sayılarını 10 binin altına düşürelim. Böylece Dışişleri Bakanımız ile Turizm Bakanımız, başta Rusya olmak üzere İngiltere ve Orta Avrupa gibi güçlü turist eklentisinin olduğu ülkeler ile görüşerek uçuşları tekrar başlatabilsinler.”
Bugün yapılacak kabine toplantısından ümitli olduklarını da aktaran Demirer, “TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştük, o da ortak kanı buysa bu talebi Ankara’ya taşıyacağını söylemişti. Biz turizmin bütün paydaşları adına hayırlı olacak böyle bir kararı bekliyoruz. Aksi takdirde bugüne kadar verdiğimiz feragatların karşılığını bu yaz alabileceğimizi sanmıyoruz” diye konuştu.
DESTEKSİZ OLMAZ
Tam kapanma kararının desteksiz alınmaması gerektiğini vurgulayan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise şunları söyledi:
“Bizim bu konudaki en büyük önceliğimiz sağlıktır. Halkın sağlığını korumak için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Ancak tam kapanma kararı alınacaksa kesinlikle yükümlülükler teminat altına alınmadan ve piyasalara maddi destekler sunulmadan alınmamalıdır. Yani bu destekler sadece kira ve vergilerde kalmamalı, firmaların kesilmiş çekleri var, alacakları ödemeler var, bunların da teminat altına alınması gerekiyor.”
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