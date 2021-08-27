Yemeğe idrarını yapan seyyar satıcı tutuklandı

27 Ağustos 2021 Cuma, 12:47

Polis, Hindistan'ın Guwahati şehrinde seyyar satıcılık yapan bir adamı, Hint sokak atıştırmalığı olan pani puri nin hazırlanmasında önemli bir bileşen olan baharatlı suya idrar yaptığı gerekçesiyle tutukladı.



Sputniknews'in haberine göre, halktan biri, satıcının önlüğünün altına gizlenmiş bir bardağa idrarını yaptığı ve ardından aynı bardağı baharat suyu kabına daldırdığı anları kamerayla görüntüledi.

Twitter kullanıcısı Mamun Khan tarafından haftanın başında da yayınlanan klip viral hale geldi ve seyyar satıcının tutuklanmasına yol açtı.