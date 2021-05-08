Yeni Adana gazetesi destek bekliyor

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:14

Kurtuluş Savaşı’nın Akdeniz’deki en önemli destekçilerinden Yeni Adana gazetesi ekonomik olarak zor günler geçiriyor.

Yaptığı yayımlarla Milli Mücadele’ye destek veren ve Yeni Adana gazetesi 103 yaşında haberlerine devam ediyor.

Ekonomik krizle mücadele den Yeni Adana gazetesi, yayın hayatına devam edebilmek için okurlarından destek bekliyor.

Gazete tarafından yapılan duyuruda, destek için “[email protected], [email protected]" mail adreslerine ve (0322) 359 99 84 telefon numarasına yer verildi.