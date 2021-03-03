Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: "Feministler AK Parti'ye baskı yapmış"

03 Mart 2021 Çarşamba, 10:16

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında kadınları hedef aldı.

"Değiştirmiyorsanız, bari doğru uygulayın" başlıklı bir yazı kaleme alan Karahasanoğlu, kadın ve erkeğin eşit olmadığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendiren Karahasanoğlu, "Maalesef, feministler yine AK Parti’ye baskı yapmış olmalılar" dedi.

Karahasanoğlu, "'Kadın ile erkek eşittir' demeyin.. Burdaki riyakarlığı bitirin" diye devam etti.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Maalesef, feministler yine AK Parti’ye baskı yapmış olmalılar ki..

6284 sayılı kanunda yapılması beklenen, kanunundaki düzenlemenin bile tam tersi uygulamaları önleyecek izah edici değişiklikler, Cumhurbaşkanı tarafından dillendirilmedi.

Hatta tam aksine, kadın lehine düzenlemelerin artırılacağı belirtildi..

Kadına karşı şiddete hepimiz karşıyız..

Burada bir sorun yok.

Ama 'kadına karşı şiddeti nasıl önleriz, bu önleme sırasında neler yapılmalı' noktasında, farklı tespitlerimiz var..

Kanunda belirlenen ifadelerin bile, uygulamada nasıl tersyüz edildiğinin tartışılmadığı bir ülkede yaşıyoruz..

Somut örnekleri verirsem, konu daha iyi anlaşılacak..

Bu kapsamda, bazı başlıkları aktarayım..

Önce, değişmesi gerektiğine inandığım bir maddeyi söyleyeyim..

Birinci madde 2/b’deki 'kadın erkek eşitliğine duyarl,' ifadesi var..

Bu ifadeyi, lütfen ordan çıkaralım.

Çünkü kadına pozitif ayrımcılık, yani ayrıcalık tanındığını kanunu hazırlayanlar açıklıyorlar..

Ama sonra, 'kadın-erkek eşitliği' deniyor..

Riyakarlık daha ikinci maddede böyle başlıyor..

Madem kadına ayrıcalık tanıyorsunuz.

Kadın-erkek eşitliğinden bahsetmeyin bari..

'Kadın ile erkek eşittir' demeyin..

Burdaki riyakarlığı bitirin..

Pratikte bir önemi olmasa da.. Felsefi açıdan bu değişikliği önemli görüyorum.

Ama yapılacağına yönelik bir ümidim de yok.."