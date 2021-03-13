Yeni Akit yazarı: "Bebek maması alan zengindir"
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, ekonominin 2002'ye göre daha iyi durumda olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, "Bebeğinize muhallebi yapmıyor, özel hazırlanmış mama veriyorsanız açlıktan, fakirlikten falan bahsetmeyin. Bambaşka bir standarda geçmişsiniz demektir" ifadesini kullandı.
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugün yayımlanan yazısında ekonomi politikalarına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.
“Bir aylığına, iki aylığına yükselen bazı maddelerin fiyatları üzerinden de algı oluşturmayın” diyen Karahasanoğlu, “Yumurtadan vazgeçtiler. Bebek mamasına atladılar. Affedersiniz ama bebeğinize siz muhallebi yapmıyor, özel hazırlanmış mama veriyorsanız açlıktan, fakirlikten falan bahsetmeyin. Bambaşka bir standarda geçmişsiniz demektir” ifadelerini kullandı.
Karahasanoğlu devamında da şunları kaydetti:
“Sizin sorununuz ‘nasıl geçinebiliriz’ değil, ‘şu an geçiniyoruz, ama zorluk çekmeden refah içinde yaşamak istiyoruz’ arayışıdır. Her insan, daha yüksek refah içinde yaşamak ister.
Ama bunun üzerinden, ‘açız’ muhabbeti yapmak, ‘19 yıldır her şey daha kötü oldu’ demek, ‘Dün daha iyiydi, artık geçinemiyoruz’ demek, nankörlüktür.
Evine bir asgari ücret giren ve ayın başında önceki ayın borçlarını zar zor ödeyebilen aileler vardır, bunları inkar etmiyorum ama ‘2002’ye göre daha kötü durumdayız’ diyen kim var ise, nankörlükle suçlarım.”
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