Yeni anayasayı trol akademisyenlerle mi yapacaklar?

Türkiye'deki üniversitelerde başlatılan akademisyen kıyımlarının neticesinde siyasi ilişkilerini kullanarak statü kazananların tepki çeken davranışları devam ediyor. Kimi akademisylerin özellikle sosyal medyada yaptığı açıklamalar, kamera önlerindeki tepki çeken sözleri ve eylemleri akademide gelinen noktayı gözler önüne seriyor.





Kırıkkale Üniveristesi'nde Kamu Hukuku bölümü hocası Adnan Küçük de bunların arasındaki yerini aldı. Küçük'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve paylaştığı hakaret dolu görsel ve mesajlar tepki çekti.





Kimi zaman bir grubu, kimi zaman ise siyasi partiyi hedef alan açıklamaları ortadayken; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı olarak bilinen SETA'nın Adnan Küçük'ü 'Yeni Anayasa Tartışmaları' programına dahil etmesi tepki çeken bir diğer konu oldu.

Küçük'ün hakaretlerle dolu paylaşımlarından ortaya çıkanlar şöyle:

Küçük'ün retweetlediği bir görselde AKP'ye yönelik eleştirilere, "Ampülle sorunu olanlar için yeni avize çeşitleri gelmiştir, hayırlı olsun' notu düşüldü. Paylaşılan görselde cinsel organ motifli bir avize yer aldı.





Küçük'ün kendi hesabından paylaştığı bir başka gönderide ise CHP İl Binası'nın fotoğraf paylaşılarak, "Özellikle bayanlar çok dikkat edin. Bu yol CHP İl binasına çıkar, benden söylemesi" notunu düştü.





Yine ortaya çıkan bir diğer mesajında ise namaz kılan askerlere ait fotoğraf paylaşılarak "Bunu gören laikist CHP'liler nasıl tahammül ediyorlar merak ediyorum" dedi.

Küçük'ün paylaşımlarına sosyal medyadan tepki gösteren birçok yurttaşa akademisyenler de katıldı.

YENİ TÜRKİYE'NİN YENİ 'HUKUKÇUSU'

Söz konusu paylaşımlara sosyal medya hesabından tepki gösteren Kamu Hukuku Doktoru Cenk Yiğiter, " 'Yeni Türkiye'nin hukuk fakültelerinden bir manzara. Bu çok kıymetli anayasa hukukçusu öğretim üyesi aynı zamanda SETA ile 'yeni anayasa'yı tartışıyor bu sıralar. Militanlık, trollük, akademisyenlik, leşlik hepsi bir arada" ifadelerini kullandı.





"Adnan Küçük'ün kullandığı bu ifadelerin üniversitelerdeki mevcut durumundan bir manzarası" olduğunu belirten Yiğiter, "Bu kişi, üniversiteleri devlet katında yükselmek için kullananların cesur bir örneğidir" dedi.

SETA 'YENİ ANAYASA' İÇİN ÇAĞIRDI

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA), son zamanlarda AKP'nin ve iktidar ortağı MHP'nin ortaya attığı 'Yeni Anayasa Çalışmaları' hakkındaki propagandası dikkat çekiyor. SETA'nın Adnan Küçük'ü 'Yeni Anayasa çalışmaları'nı değerlendirmek üzere programa davet etmesi ise, "Yeni anayasayı bunlarla mı yapacaklar?" eleştirilerine neden oldu.



