Yeni araştırma: Mars'ta yeraltı yaşamı olabilir

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:54

Bilim insanlarına göre radyoaktif elementler yerin derinliklerinde su moleküllerini parçalayarak yeraltı yaşamını besleyebilecek maddeler üretiyor.

Örneğin, radyoliz diye bilinen bu süreç, milyonlarca yıl boyunca Dünya'daki izole, su dolu çatlaklarda ve kaya gözeneklerinde bakterileri besledi.

Şimdiyse Astrobiology isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan bir araştırma, radyolizin Mars'ta da mikrobiyal yaşamı güçlendirebileceğini ortaya koydu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Kızıl Gezegen'de toz fırtınaları, kozmik ışınlar ve Güneş rüzgarları gezegen yüzeyini tahrip ediyor. Bu da yaşam için elverişsiz bir ortam oluşturuyor. Ancak yeni bulgulara göre bazı yaşam formları yerin altında sığınak bulmuş olabilir.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan gezegenbilimci ve yeni çalışmanın başyazarı Jesse Tarnas, "Mars'ta yaşanabilirlik şansı en yüksek ortam yeraltı" diye konuştu.

Marsın yeraltını incelemek, orada yaşamın var olup olamayacağının öğrenilmesini sağlayabilir. Bugünse gezegene ait en iyi yeraltı örnekleri, Dünya'ya düşen Mars meteorları.

Bu nedenle Tarnas ve meslektaşları, Mars göktaşlarını inceledi ve bunların mineral yapısını, tane boyutlarını ve radyoaktif element bolluğunu değerlendirdi. Daha sonra Mars'taki uydulardan ve uzay araçlarından gelen verileri kullanarak Mars kabuğunun gözenekliliğini ölçtü.

Bu analizlerden elde ettikleri bilgileri bilgisayar simülasyonlarına ekleyen araştırmacılar, yeraltı bakterilerine güç verebilecek kimyasal bileşenlerin Mars'ta ne kadar üretilebileceğini hesapladı.

Bunun sonucunda Mars'ta su varsa yeraltında meydana gelen radyolizin milyarlarca yıl boyunca mikrobiyal yaşam formlarını destekleyebileceğini, hatta bu yaşam formlarının bugün hala mevcut olabileceğini keşfetti.

Rutgers Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Lujendra Ojha, araştırmada belirtildiği üzere Mars'taki olası bir yaşam formunun suya ihtiyaç duyacağını vurguladı.

Araştırmaya katılmayan ve onu dışarıdan bir göz olarak yorumlayan Ojha, gezegende yeraltı suyunun bulunup bulunmadığını henüz bilmediklerini ifade etti.

Mars kabuğunun su içerip içermediğini belirlemenin bir sonraki adım olacağını aktaran Ojha, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeraltı suyunun olduğu yerde yaşam olabilir.