Yeni araştırma ortaya koydu: Covid-19’un belirtilerinin değiştiği öne sürüldü

13 Haziran 2021 Pazar, 14:24

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırma, Covid-19'un Delta varyantının, Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu ve aşıların, Hint varyantına karşı daha az etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Daily Mail’in aktardığına göre, başka bir araştırma sonucunda, Delta varyantının semptomlardaki değişikliğe neden olduğunu öne sürüldü. Bilim insanları, artık en çok bildirilen Covid semptomlarının baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğunu söylüyor.

Haberde, King's College London’dan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını' ifade etti. Araştırma sonucuna göre, 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı yüzde 66, boğaz ağrısı yüzde 53, burun akıntısı yüzde 49 ve ateş yüzde 42 görüldü.

Haberde, daha az insanın tat ve koku duyularını kaybettiklerini bildirdikleri ve anosminin artık en yaygın 10 semptom arasında yer alamadığı belirtildi.

Profesör Tim Spector yaptığı açıklamada, “Covid'in olası yayılımını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerekir” dedi.

Arıca araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği de ortaya çıktı.