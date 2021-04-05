Yeni Audi Q3'ün Türkiye fiyatı belli oldu
Türkiye'de de satışa sunulan Audi'nin çok yönlü SUV'u Yeni Audi Q3'ün fiyatı belli oldu.
Audi’nin kompakt SUV’u Q3 Türkiye’de satışa sunuldu. Sportif bir görünüme kavuşan Q3, teknolojik özellikleri, verimli ve yüksek performanslı motorları, birinci sınıf bilgi ve eğlence sistemleriyle öne çıkıyor.
NTV'nin haberine göre, Yeni Q3'ün Advanced versiyonu 638.149 TL'den S Line donanımı ise 659.814 TL'den satışa sunuldu.
Tamamen yenilenen Audi Q3’ün sekizgen tasarımlı tek çerçeveli ön ızgarası ve büyük hava girişleri araca çok daha sportif görünüm katıyor. Aracın ön tasarımında, kama şeklinde içeri doğru ilerleyen ve opsiyonel olan Matrix LED teknolojisiyle görüşü kolaylaştıran farlar öne çıkıyor.
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